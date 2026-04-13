Regió7 convoca el 14è Concurs de Relats Breus amb textos sobre les segones oportunitats
Els guanyadors del certamen rebran premis en metàl·lic, subscripcions digitals i vals de compra,
Les deu peces finalistes es convertiran en una il·lustració i formaran part d'una exposició
Regió7 convida els lectors a escriure aquest 2026 històries sobre el perdó i l’esperança d’un futur millor amb la 14a edició del Concurs de Relats Breus. La temàtica d'enguany se centra en les segons oportunitats i hi haurà premis en metàl·lic per als tres millors treballs. A més, les deu peces finalistes es convertiran en una il·lustració i formaran part d'una exposició col·lectiva.
Amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, Llibres Parcir i Alba Editorial, el certamen literari de Regió7 manté viva la voluntat de fomentar les ganes d'escriure en català. En la seva catorzena edició, els interessats ens poden fer arribar els seus relats entre el 13 i el 30 d'abril a través del següent enllaç. Les històries han de ser originals, en llengua catalana, de com a màxim, 1.500 caràcters de llargada (espais inclosos) i que parli de les segons oportunitats. El format acceptat és el d'un document d'editor de textos (no arxius tancats tipus PDF) i poden incloure títol del relat, que en aquest cas no compta en els 1.500 caràcters.
D'entre tots els relats presentats, la redacció de Regió7 seleccionarà deu obres que seran considerades finalistes i que tindran totes elles, un petit lot de llibres de premi. Es valorarà la qualitat dels textos, l'originalitat i la correcció lingüística, i quedaran eliminats automàticament els relats que superin els 1.500 caràcters, espais inclosos, o es presentin en un format no vàlid.
Un jurat de primer nivell, format per escriptors, persones relacionades amb el món literari i representants de Regió7, serà l'encarregat d'escollir les tres obres guanyadores, que seran publicades en les edicions de paper i digital de Regió7. Els membres del jurat s'anunciaran en els pròxims dies mentre que el veredicte es farà públic durant la primera setmana de juny.
El guanyador rebrà 200 euros de premi; el segon classificat, 150 euros; i el tercer, 100 euros. A més, tots tres també rebran una subscripció digital anual a Regió7 i un val de compra a la llibreria Parcir de Manresa.
Exposició d'art i literatura
El Concurs de relats breus de Regió7 manté aquest 2026 la col·laboració amb joves artistes de la Catalunya central que ja es va viure en les edicions del 2021, 2022, 2024 i 2025, i que permetrà que deu il·lustradors s’inspirin en els deu textos finalistes per crear dibuixos. Els treballs resultants es podran veure en una exposició itinerant que farà parada en diferents equipaments culturals de la capital del Bages.
L'entrega de premis tindrà lloc, juntament amb la inauguració de l'exposició, durant el mes de juny.
