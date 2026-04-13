Quatre col·laboradors de l'univers 'Lux': del càmera rere l'aparició sorpresa a Callao al responsable del fanzín de la gira de Rosalía
Ignasi Fortuny
L’univers ‘Lux’ de Rosalía no s’entén només a través de la seva figura com a estrella global, sinó també des d’una xarxa de col·laboradors que, lluny del focus mediàtic, afirmen i donen forma al fenomen. Des del càmera que va captar l’aparició sorpresa de la cantant a Callao per presentar el disc, fins a l’encarregat del fanzín del seu marxandatge, passant per un assistent de coreografia i el director del videoclip de ‘Berghain’. A continuació, destaquem quatre col·laboradors barcelonins de l’univers ‘Lux’.
En el quilòmetre zero de ‘Lux’, en l’aparició mariana a Madrid que va servir per anunciar el llançament de l’àlbum, un jove no se separava de Rosalía per retransmetre aquesta celebració caòtica en directe a través de TikTok. Era el fantàstic ‘filmmaker’ Ivan Salvador, que amb el seu telèfon va gravar la pel·lícula de la reveladora nit: des dels moments íntims previs fins al final a Callao, amb la catalana compartint carreres amb els seus devots abans de refugiar-se en un hotel. També ell va immortalitzar Rosalía fumant un cigarro mentre conduïa el cotxe que els va portar fins al centre de Madrid.
Salvador, un noi jovial que voreja la trentena, fa una mica menys de set anys que va fer el seu primer videoclip, el del senzill ‘Lo que quiera’, de Morad. Amb l’artista de l’Hospitalet va créixer (també amb el seu inseparable Rojuu) i s’ha convertit en un dels ‘filmmakers’ més cotitzats d’Espanya, ara també especialitzat en gravacions amb el telèfon. Més enllà de la música, ha treballat en campanyes per al FC Barcelona, per exemple. A més de l’explosió de Callao, de l’univers ‘Lux’ ha immortalitzat moments com la ‘listening party’ del MNAC i l’inici de la gira a Lió, sempre amb el seu segell: retrats pròxims, transparents i virtuosos. Viatja sempre a bord del seu ‘penny’, un monopatí petit, des del qual fa pel·lícules trepidants de qualsevol de les seves passejades pels carrers del món. Ignasi Fortuny
En qualsevol bon sarau hi ha d’haver, com a mínim, un poeta, paper que en l’òrbita de Rosalía i a la fastuosa gira de ‘Lux’ exerceix Gabriel Ventura (Granollers, 1988), escriptor «expandit» i professor del Centre Universitari d’Arts i Disseny de Barcelona que s’ha encarregat de l’«acompanyament conceptual i narratiu» del ‘Lux Zine’ oficial, un fanzín de 60 pàgines que es pot comprar als concerts de la catalana. Ventura, que l’any passat va publicar l’estimulant assaig ‘El mejor de los mundos imposibles’. Un viatge al multivers del ‘reality shifting’, firma les notes i la investigació textual d’aquesta bigarrada col·lecció de picades d’ullet i mencions a Santa Teresa de Jesús, Hildegarda de Bingen, Simone Weil o Joni Mitchell. Vides de santes i místiques que componen un projecte que el mateix Ventura, autor també del poemari ‘Apunts per a un incendi dels ulls’ i de ‘La nit portuguesa’, crònica del rodatge de la pel·lícula ‘Liberté’ d’Albert Serra, defineix com a «commovedor, delicat i ple de bellesa». David Morán
El nom de Sam Vázquez va començar a sonar amb força en ple fenomen d’‘Operación Triunfo 2017’, l’edició de la tornada del format després d’anys d’absència i del canvi generacional, que va catapultar les carreres d’Aitana i Amaia. En un programa en què cada moviment dels concursants tenia repercussió a les xarxes socials, Vázquez formava part de l’elenc de ballarins i despertava interès per les seves coreografies amb els joves ‘triunfitos’, ja en camí de convertir-se en ídols de masses. Tanta era la seva popularitat en el programa que els fans van descobrir que era cosí de Raoul Vázquez, un altre dels participants.
Des d’aleshores, el ballarí català ha treballat en projectes internacionals, com el videoclip de ‘Physical’ de Dua Lipa, i fa gairebé un any va pujar a l’escenari d’Eurovisió a Suïssa per acompanyar Theo Evan, representant de Xipre, amb la seva cançó ‘Shh’. Però el veritable punt d’inflexió de la carrera de Vázquez va arribar amb la seva incorporació a l’equip de ball del ‘Motomami Tour’ de Rosalía, una experiència que ell mateix va documentar a les xarxes socials. Quatre anys més tard, el català s’ha convertit en l’assistent de coreografia del ‘Lux Tour’, on treballa al costat d’una de les responsables dels balls de l’espectacle, Charm La’Donna, coneguda, entre altres coses, per haver ideat la posada en escena de l’actuació de Bad Bunny a la Superbowl. Alba Giraldo
L’idil·li de Rosalía amb la productora CANADA continua intacte. L’esclat del videoclip de ‘Malamente’, firmat pels creatius barcelonins i primer senzill d’‘El mal querer’ (2018), encara ressona, sent com és un manifest que ve a dir: recordin la cantant prometedora, saludin la diva total. I si en aquell moment l’artista catalana necessitava impacte, set anys després va tornar a treballar amb CANADA per llançar la primera fletxa de ‘Lux’, una anomenada ‘Berghain’.
De nou, enamorament sobtat instantani, aquesta vegada sota la batuta audiovisual de Nicolás Méndez (Madrid, 1973), un dels fundadors de la reconeguda productora, que principalment treballa en publicitat. El cineasta, que ja havia dirigit el videoclip de ‘Pienso en tu mirá’ i el de ‘TKN’, la col·laboració de Rosalía i Travis Scott, va ser una de les ments al darrere del comentat cartell-espot de la Mercè 2024, protagonitzat per Anna Castillo. I. F.
