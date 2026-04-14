Albert Blaya parlarà aquest divendres a l'Abacus de Manresa de l'"Univers Lamine Yamal"
El llibre, que el periodista manresà ja va presentar a Barcelona, analitza com el jove del planter s'ha convertit en un ídol de masses
L'autor, analista en diferents mitjans de comunicació, estarà acompanyat de Marcel Beltran, periodista de la revista Panenka
Regio7
Lamine Yamal està al capdavant d’una generació de jugadors de La Masia que ha tornat a entusiasmar l’afició blaugrana. Amb només divuit anys, ja fa temps que ha despuntat com a millor jugador del Barça i fins i tot del món. Després de debutar al primer equip a les ordres de Xavi Hernández, encara amb quinze anys, i de consagrar-se sota la batuta de Hansi Flick, el jove del planter s'ha convertit en un ídol de masses. Com es mentalitza i es prepara, psicològicament, algú tan jove, per a viure aquest èxit i aquesta pressió a l'esport d'elit? Quin camí ha fet per arribar fins aquí? El jove periodista manresà Albert Blaya Sensat ressegueix la seva trajectòria, des dels orígens, al barri de Rocafonda de Mataró, dels quals ell en fa bandera, fins al moment actual.
El llibre
- Univers Lamine Yamal
- Albert Blaya Sensat
- 176 pàgines / 19,90 euros
- Ara Llibres / Esports
Blaya, que seguia el jugador des de les categories inferiors a través de Barça TV i el va veure en directe quan va venir amb el cadet a Manresa, va publicar fa uns mesos Univers Lamine Yamal (Ara Llibres) que aquest divendres (19 h), presentarà a la Llibreria Abacus de la capital del Bages acompanyat de Marcel Beltran, periodista de la revista Panenka. Més enllà de la crònica esportiva, Univers Lamine Yamal s'endinsa en el fenomen del talent precoç. El llibre es va posar de llarg el novembre, a Barcelona. El manresà el va presentar a la llibreria Altaïr amb la presència del periodista esportiu del País Ramon Besa, autor del pròleg del llibre, i de Joan Maria Pou, que narra els partits del FC Barcelona a RAC1. El llibre també es pot trobar en versió castellana amb Now Books.
L'autor
Albert Blaya Sensat (Manresa, 1998) és periodista esportiu i analitza i segueix els partits del Barça en diferents mitjans de comunicació, com TV3, RAC1 o El Periodico, i en el seu canal de YouTube, on, amb La Lupa, suma més de 44.000 subscriptors. Els seus fils d'anàlisi futbolística també triomfen a Twitter, amb més de 127.000 seguidors.
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà