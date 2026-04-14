David Guetta fa embogir al públic de Coachella amb un remix inèdit de 'Berghain' de Rosalía
El DJ va incloure en la seva sessió aquest tema de 'Lux' amb una escenografia tan espiritual com la de l'artista de Sant Esteve Sesrovires
L'actuació de David Guetta a Coachella era una de les més esperades del festival. El DJ francès, un dels més destacats de la música electrònica en l'escena internacional, va donar un 'xou' a l'altura del seu prestigi, per al qual tenia preparat diverses sorpreses. Un dels moments més inesperats de la nit va ser l'aparició de Jennifer López per primera vegada en el festival. Tots dos van interpretar 'Save Em Tonight', el DJ va aprofitar que la cantant havia llançat un remix de la cançó en versió electrònica per a convidar-la al Coachella.
No obstant això, aquesta no va ser l'única sorpresa que tenia preparada David Guetta per a Coachella. El DJ també va fer embogir al públic en incloure un remix de “Berghain”, el tema de Rosalía, en la seva sessió. Els detalls de l'escenari també reflecteixen el que Rosalía plasma en tot el seu quart àlbum: la espiritualitat. Mentre el DJ està interpretant 'Berghain', darrere seu poden veure's els vitralls d'una església, els cristalls i els colors de la qual encaixen amb els de la Catedral de Barcelona, la Sagrada Família o la Basílica de Santa María de la Mar.
Es tracta d'una versió inèdita del mateix DJ. 'Berghain' va ser el primer tema que va llançar l'artista de 'Lux', que divaga entre l'orquestral i l'electrònic, i que canta amb Björk i Yves Tumor. La pròpia Rosalía ja havia interpretat un remix d'aquesta cançó en els 'Brit Award', produïda pel DJ Conrad Taylor. Ho va fer acompanyada de la islandesa i d'una gran orquestra i un nombrós cos de ballarins.
