L’Associació Memòria i Història de Manresa celebra el seu 20è aniversari amb un dinar commemoratiu
Un dels moments més destacats de la jornada va ser la reunió dels set fundadors de l’entitat en un retrobament especialment emotiu
Regió7
L’Associació Memòria i Història de Manresa va celebrar dissabte un dinar commemoratiu amb motiu del seu vintè aniversari que va aplegar un total de 33 participants. Tots ells són persones que, en algun moment, han format part de l’equip d’investigació de l’entitat o que hi ha col·laborat i que es van retrobar per compartir records i experiències de dues dècades de trajectòria.
Un dels moments més destacats de la jornada va ser la reunió dels set fundadors de l’entitat en un retrobament especialment emotiu. Joaquim Aloy, Jordi Basiana, Jorge Caballero, Dolors Cabot, Laura Casaponsa, Pere Gasol i Conxita Parcerisas van tenir l’oportunitat de reviure els inicis de l’entitat i recordar els seus primers passos en la recerca de la història recent de Manresa i de Catalunya. Creada el febrer del 2006 amb el nom de Grup d’Estudis per a la Recerca i Difusió de la Memòria Històrica de Manresa, el gener del 2009 es va rebatejar com Associació Memòria i Història de Manresa.
Segons s’explica en el web de l'Associació, l’entitat “és formada per persones a qui ens apassiona la història i que volem investigar i donar a conèixer el nostre passat recent especialment a través del nostre portal de webs www.memoria.cat. El portal conté més de 100 webs, milers de documents i fotografies i centenars de vídeos, escrits i testimonis orals sobre la República, la Guerra Civil, el Franquisme i la Transició a Manresa, fruit de la nostra recerca. També alguns documents significatius de la història de Catalunya que hem trobat en diferents arxius”.
www.memoria.cat va ser creat l’octubre de 2007 per Joaquim Aloy com a pàgina personal que aleshores agrupava una desena de webs d’història que havia publicat des l’any 2002. El febrer del 2009 va passar a ser el portal de l’Associació Memòria i Història de Manresa.
Al portal s’hi poden veure treballs individuals i treballs col·lectius. Es tracta d’una petita aportació a la tasca que es fa arreu del país per recuperar i divulgar el nostre passat i lluitar contra l’oblit, una tasca imprescindible que compta amb la Història i la Memòria com a eines fonamentals.
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà