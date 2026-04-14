El Lux Tour de Rosalía triomfa entre espectadors del Bages: "No és un concert per ballar, és una obra d’art"
Quatre assistents de la comarca asseguren que el xou de l’artista de Sant Esteve Sesrovires compleix les expectatives, si bé critiquen la impuntualitat a l’inici de l’espectacle
Jordi Torres Cusidó
El Lux Tour de Rosalía és un dels esdeveniments musicals de l’any a Catalunya. El xou ha estat marcat per l’elogi de la crítica musical, que en destaca la complexitat artística, però també per les crítiques a les xarxes socials d’un sector que no ha quedat del tot convençut amb una posada en escena que alguns consideren allunyada de la qualitat esperada. Quatre veïns del Bages que van assistir al primer concert a Barcelona coincideixen en una idea: l’emoció i el talent de l’artista fan que l’espectacle no només compleixi les expectatives, sinó que, en alguns casos, fins i tot “les superi”.
L’infermer manresà Abel Martín, que va veure l’artista des de les primeres files de l’escenari secundari, ho té clar: “Sona igual o fins i tot millor que al disc”. Per la seva banda, el periodista cardoní de Regió7 Xavi Moraledaconsidera que la composició artística de l’espectacle el converteix en una proposta ineludible. En destaca les transicions entre cançons i el ritme del xou: “És molt dinàmic; contrasta perfectament la bellesa i la intensitat de Lux amb la diversió i la viralitat de les cançons de Motomami”.
El Lux Tour no és un concert habitual, sinó una experiència. O, si més no, així ho perceben els quatre bagencs entrevistats per aquest diari. “El directe és molt diferent del que es pot veure a les xarxes socials, sobretot per la continuïtat dels quatre actes que estructuren el concert”, apunta la periodista manresana de RAC1 Aurora Rodríguez.
En la mateixa línia, l’especialista en vídeo d’aquest diari Maria Berenguer assenyala que la proposta de l’artista de Sant Esteve Sesrovires va més enllà del que és habitual en un esdeveniment d’aquesta magnitud: “No és un concert per ballar, és una obra d’art en conjunt que integra múltiples disciplines”. Aquesta complexitat és, precisament, el que el fa únic, remarquen. “Està ple de referències a grans artistes com Edgar Degas o Francisco de Goya”, afegeixen.
Rosalía jugava a casa
Del Lux Tour, els assistents també en destaquen l’emoció de l’artista per actuar a casa. “Se la veia molt emocionada”, coincideixen Moraleda i Rodríguez. “Va recordar quan Peret li va explicar que no es posava nerviós actuant a casa, perquè, al final, l’energia del teu públic t’ho posa més fàcil”, apunta Rodríguez.
“Estava constantment parlant en català i interactuant amb el públic”, recorda Martín, que afegeix: “Això la fa molt propera i humana”.
Rosalía, fins i tot va tornar a fer una picada d'ullet a Montserrat. Durant l'actuació de “Can’t Take My Eyes Off You”, l’artista sol aparèixer darrere d’un quadre simulant ser la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. A Madrid, ja va canviar l'escenografia per incloure elements visuals que evocaven clarament al massís bagenc, fent una picada d'ullet a la seva connexió personal amb el monestir i la cultura catalana. Va repetir-se a Barcelona. “Va ser emocionant”, recorda Moraleda. També va subtitular totes les cançons en català: “No m’esperava que ho fes d’una altra manera”, conclou el periodista.
Un xou amb llums i alguna ombra
La primera nit, però, no va ser del tot rodona. Entre el públic, quatre bagencs lamentaven la impuntualitat de l’artista, que va sortir a escena amb gairebé mitja hora de retard, un contratemps especialment feixuc per als qui, com alguns d'ells, encara tenien prop d’una hora de camí de tornada fins al Bages.
L’absència del seu àlbum El mal querer, clau en la seva trajectòria i que la va catapultar a l’olimp de la música espanyola, és una altra de les espinetes clavades per a assistents com Abel Martín. “En un xou ple de referències artístiques, hi havia espai de sobres per incloure aquest àlbum, pel seu pes conceptual i cultural”.
El xou tampoc va comptar amb convidats, a diferència d’altres concerts. Més enllà de la presència de l’humorista Yolanda Ramos, assistents com Rodríguez, entenent que Rosalía jugava a casa, esperaven “alguna aparició inesperada”. O fins i tot que l’artista interpretés alguna cançó en català. Fins i tot “Milionària” figurava a la llista de prediccions de “sorpreses de la nit” de la periodista. Finalment, però, tampc va haver-hi sort.
Subscriu-te per seguir llegint
