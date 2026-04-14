Yolanda Ramos confessa a Rosalía una nit per oblidar: "L'home em va demanar si podia depilar-me ell mateix"
La presentadora és la convidada estrella del confessionari de 'La perla' durant la primera nit del Lux Tour a Barcelona i sorprèn amb una escatològica anècdota
Rosalía busca 'la perla més gran' de tots els temps. Ha creat un espai que replica un confessionari religiós que no deixa indiferent cap espectador del Lux Tour. Com si fos un sacerdot, Rosalía fa pujar a l’escenari un rostre conegut i, en al·lusió a la cançó ‘La perla’ —una crònica d’una traïció anunciada—, el convida a delectar el públic amb històries d’amor per amagar sota la catifa. Tot plegat, sota l’atenta mirada de milers de persones. En el primer dels concerts a la capital catalana, l’artista de Sant Esteve Sesrovires va convidar l’humorista Yolanda Ramos, qui va relatar amb tota mena de detalls una història per oblidar.
L’amor fugaç de Ramos ja no prometia gaire des del principi. La presentadora narra una trobada escatològica amb un músic amb mals antecedents, que havia enganyat una amiga seva. Tot i això, l’humorista va acabar aquella nit a casa de l’artista i, quan s’acostava el moment àlgid de la trobada, aquest la va sorprendre amb una petició inesperada: “Et puc depilar?”, li va demanar. “L'home tenia els cabells com una ceba”, puntualitza Ramos.
Un got d'aigua i una maquineta
“A mi, si em diuen això, me’n vaig”, replica Rosalía. Però lluny de negar-s’hi, Ramos va acceptar. “On havia d’anar a aquelles hores?”, es justifica. “Em diu: ‘Ets molt maca, però t’arreglo una mica’”, recorda encara incrèdula. Com a mínim, admet, l’home va ser considerat: va aparèixer amb un got d’aigua i una maquineta. “Almenys no ho va fer en sec”, diu, divertida.
La cosa, però, no va acabar aquí. L’humorista tenia set i li va demanar un altre got d’aigua. Ell, poc previsor, el va deixar al costat del que havia fet servir durant la depilació. Ramos explica que no els va saber distingir i que va acabar bevent-se el got amb els seus propis pèls. “Va ser com quan a un gos se li queda un os al coll. Me’ls vaig empassar tots. És verídic”, confessa. Rosalía no pot contenir el riure: “No m’ho puc creure”, diu entre rialles.
Per a Rosalía, però, aquesta anècdota escatològica es podria haver evitat. “Va ser una trobada entre dues perles”, sentencia. “La palma se l’emporta ell, però tu vas veure un incendi i no vas poder evitar anar-hi”, li etziba a Ramos. D’aquesta història, la cantant n’extreu una moral clara: “No vagis mai al llit amb un músic”. Un dard que molts han interpretat com una referència a la seva exparella, Rauw Alejandro, amb qui va mantenir una relació mediàtica que va acabar com el rosari de l’aurora.
El confessionari va ser un dels moments àlgids de la primera de les quatre nits de Rosalía a Barcelona. Un concert marcat per la inventiva, la mística i la festa. Una jornada, en què l'artista va mostrar-se especialment emocionada de tornar a casa per presentar el seu darrer projecte, Lux.
