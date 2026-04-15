Mostra Igualada: S'inaugura aquest dijous amb la canadenca SNAFU Dance Theatre Society
La primera edició sota la direcció artística de Joan Arqué oferirà 41 espectacles de 39 companyies, de les quals, 27 catalanes, 8 de la resta de l'Estat i 4 internacionals
La Mostra PRO Catalan Arts oferirà debats, presentacions i trobades sobre programació, creació escènica i públics joves i als més de 800 professionals acreditats
Aquest dijous comença la 37a Mostra Igualada, la fira d'espectacles infantils i juvenils de Catalunya, que s'allargarà fins al diumenge 19 d'abril amb una programació que inclou 41 espectacles de 39 companyies i un total de 114 funcions repartides en 17 espais de la ciutat. Enguany, la programació reuneix 27 companyies catalanes, 8 de la resta de l'Estat i 4 internacionals, en una edició que estrena direcció artística a càrrec de l'actor i director escènic Joan Arqué. Durant quatre dies es podran veure propostes de teatre, dansa, circ, música, titelles i instal·lacions, amb una programació que combina nous llenguatges escènics, innovació i pensament crític. La inauguració institucional i el vermut de professionals es farà dijous a 2/4 de 2 de la tarda, a la Llotja Museu Pell i, a 2/4 de 8 de la tarda, el Teatre Municipal Ateneu acollirà l'espectacle inaugural amb companyia canadenca SNAFU Dance Theatre Society i Epidermis Circus, un fascinant cabaret ple d'enginy i emoció amb titelles, objectes i projeccions en directe.
800 professionals
La Mostra PRO Catalan Arts comptarà amb més de 800 professionals i 415 entitats acreditades. Enguany visitaran la Fira una vintena de professionals de Finlàndia, Bèlgica, Turquia, Països Baixos, Canadà, Portugal, Dinamarca, Lituània, Itàlia, Regne Unit, Irlanda, la Xina, França, Croàcia, Alemanya i Mèxic; i comptarà amb una cinquantena de voluntaris i una quinzena de famílies acollidore
Teatre
Les propostes teatrals inclouen quinze muntatges que exploren nous llenguatges escènics i mirades contemporànies. Entre aquests hi trobem Lumiero de La Menuda, un univers poètic de llum i ombres per als més petits; A casa de Cia. Ortiga, un relat sense paraules amb titelles i objectes sobre el significat de la llar; Komunumo d'Eléctrico 28, una faula urbana sobre les cures i la convivència; Fosca, d'Aurora Bauzà i Pere Jou, un espectacle que combina música, cos i llum per explorar la foscor com a espai de creació i imaginació; Hola, ràbia! de Cia. La Banda, una experiència immersiva per explorar aquesta com vivim aquesta emoció; Un 8 de Cia. Inflable, una peça que reflexiona sobre el dol, el procés de comiat i la memòria a través d'un dispositiu escènic immersiu; La favola di Peter de Principio Attivo Teatro (Itàlia), un delicat diàleg visual entre un home i la seva ombra; Tout/Rien de Cie. Modo Grosso (Bèlgica), un elegant circ d'objectes inspirat en el pas del temps; Una rueda que da vueltas (entre molinos de agua y otras cosas en peligro de extinción) d'Almealera (Madrid), un homenatge escènic a les històries i sabers del món rural; Manual per a éssers vius de La Mula, una reflexió visual i irònica sobre el poder de les paraules; Arthemis de Cia. Gèminis, un monòleg musical sobre identitat, salut mental i reconciliació familiar; Bad Moon de Cia. Migrants, un thriller teatral inspirat en testimonis reals sobre el trastorn obsessivocompulsiu; Manual de Coriolis Teatro de Objetos (Madrid/Uruguai), una peça de teatre visual que transforma les mans i els gestos quotidians en universos escènics; Spasticity del bagenc Marc Buxaderas, un monòleg autobiogràfic que aborda la diversitat funcional amb humor i sensibilitat; i Jovent de Mambo Project, una proposta documental que reflexiona sobre el futur amb el testimoni real de joves a través d'actors de la tercera edat.
Titelles
També es presenten cinc propostes de titelles i teatre d'objectes, que exploren aquest llenguatge des de perspectives contemporànies: Loop de Cia. La Puntual, un espectacle visual ambientat en una constel·lació imaginària; Bruixanteris de La Guilla Teatre, un espectacle ple d'humor i encanteris sobre les relacions familiars i què passa quan ens fem grans; El bosque de Coco de La Buena Compañía (Andalusia), que trasllada el públic a un bosc neuronal per explorar les emocions d'un infant davant la separació dels seus pares; i les propostes de la companyia canadenca SNAFU Dance Theatre Society amb l'inaugural Epidermis Circus i SNAFU Society of Unexpected Spectacles amb The Baby Tyler Show.
Dansa
En l'àmbit de la dansa, la Mostra presenta cinc peces que exploren el cos i el moviment des de perspectives molt diverses. És el cas d'Ona de La Súbita, una creació sensorial per a la primera infància que explora les vibracions invisibles del món; Semilla de Compagnie Tea Tree (Bèlgica), que combina dansa i circ per parlar del creixement, la imaginació i la creativitat; Sadnessländ de Cia. Carla Sisteré, una peça de dansa contemporània i teatre físic sobre la recerca de la felicitat; Caribe Mix '23 de Mar Garcia i Javi Soler, que mostra "l'altra cara de la Pop-Star" a través de la gravació d'un videoclip; i Dummies de Wako Danza, un duet que juga amb la fragilitat de l'equilibri entre dos cossos.
Circ
Pel que fa al circ, es podran veure vuit espectacles que combinen risc, poesia i innovació escènica. Entre aquests hi trobem Tartana de Trocos Lucos (Madrid), una proposta acrobàtica plena d'humor que transforma una furgoneta en escenari; CLAM de Cia. Fèmut, que celebra el joc i la llibertat a partir de l'acrobàcia i la perxa; Triplette de Labú & Cris Clown, amb un univers absurd i poètic protagonitzat per tres pallassos; Llar de Federico Menini, una peça que combina arquitectura i malabars amb estructures de fusta; Escorça de Cia. Marc Bosch, una reflexió sobre identitat i poder a través del vincle entre titella i titellaire; Zloty de Cia. Pau Palaus, un relat íntim sobre la vida de circ ambulant; Toca Toc de Cia. PakiPaya, que fusiona circ aeri, teatre i humor en un relat sobre les relacions humanes; i Carena de La Corcoles, un viatge d'equilibri i funambulisme carregat de força visual.
Música
La música també hi té un paper destacat amb tres espectacles: Nallar d'Inspira Teatre, una peça cantada que recrea l'univers d'una llar rural a través de sons i textures del camp; Bon Voyage! d'Orthemis Orchestra, que transforma la sala d'espera d'un aeroport en un escenari ple de ritme i situacions inesperades; i Xiulalaland de Xiula, una aventura musical interactiva on el públic ajudarà a recuperar els valors perduts.
Itinerants i instal·lacions
Pel que fa a altres disciplines, la programació inclou dos espectacles de la Cia. Toti Toronell: Fe de rutes, un homenatge poètic i surrealista a les rutes vitals i la proposta itinerant: No tireu ànecs al riu. I també en el gènere itinerant Kamchàtka de Cia. Kamchàtka, un espectacle de carrer que reflexiona sobre les fronteres i la migració. Finalment, la Mostra aposta també per instal·lacions immersives i experiències participatives, amb propostes com Si fóssim flors de Marga Socias i Thomas Roper, una instal·lació-jardí participativa; i AHNI (Accions Humanes No Identificades) de Hermanas Picohueso, una aventura interactiva que convida infants i adults a recuperar el cos i la imaginació.
Mostra PRO Catalan Arts
La 37a edició tornarà a comptar amb La Llotja, ubicada al primer pis del Museu de la Pell, com a centre neuràlgic de l'activitat PRO i principal espai relacional per als professionals acreditats a la Mostra. Aquest espai acollirà diverses activitats d'interès per al sector, com taules de reflexió, debats, presentacions de projectes i iniciatives vinculades a les arts escèniques per a tots els públics. La Mostra PRO Catalan Arts és un espai pensat per afavorir les reunions, les trobades informals i el debat entre els diferents agents del sector.
Un dels moments destacats serà el Vermut PRO, que se celebrarà diàriament per facilitar la interacció entre els participants i que comptarà amb vi cortesia de Denominació d'Origen Catalunya. A més, els professionals que assisteixin per primera vegada a la Fira podran participar en el Primer cafè a la Mostra, una trobada informal amb la gestora cultural Margarida Troguet, que els donarà la benvinguda i els orientarà per treure el màxim profit del seu pas per la Mostra.
La programació PRO començarà dijous 16 d'abril amb la taula de reflexió sobre els criteris i riscos de la programació d'espectacles, moderada per Elena Carmona, del Teatre Municipal de Girona, on es debatran els models de programació i els condicionants que influeixen en la selecció de propostes escèniques. La jornada continuarà amb les presentacions de programadors i programadores internacionals i estatals, que permetran als professionals conèixer els agents convidats a la Fira, i amb la inauguració institucional de la Llotja. A la tarda tindrà lloc un debat sobre l'ús de les pantalles a les arts escèniques per a infants i joves, moderat per Núria Ramis, del Festival Grec.
El divendres 17 d'abril la Mostra acollirà, durant tot el dia, la trobada de col·lectius de joves vinculats a les arts escèniques, una iniciativa que permet als futurs professionals del sector establir vincles i conèixer de prop el funcionament d'una fira professional. La segona jornada inclourà també "ConnectArt", una trobada organitzada per la TTP que permet a les companyies presentar els seus projectes a responsables de programació d'àmbit internacional, estatal i català. Paral·lelament, se celebrarà l'activitat "Teatre per a joves?", moderada per Eva Ferré, del Festival Z, que reflexionarà sobre com els equipaments i el sector poden generar espais reals per impulsar la creació escènica dirigida al públic jove. La programació PRO continuarà amb una conversa sobre els reptes de la dramatúrgia en el teatre familiar, a partir del Manual de Bones Pràctiques impulsat per l'Associació Catalana de Dramatúrgia.
Les activitats de la Mostra PRO Catalan Arts culminaran dissabte 18 d'abril amb diverses presentacions d'iniciatives i projectes del sector. Entre aquestes hi haurà la presentació d'ASSITEJ Espanya, entitat de referència en la promoció de les arts escèniques per a la infància i la joventut; del Circuit Xarxa, dedicat a la difusió del teatre familiar arreu del territori; i del nou portal EscenaFamiliar i de la iniciativa Porta'm al teatre, impulsats en el marc del Pla d'Impuls del Teatre del Departament de Cultura. La jornada inclourà també un brindis especial per celebrar els 25 anys de la TTP, l'Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics.
Veure, escoltar, parlar: la imatge de la 37a Mostra Igualada
El cartell de la 37a edició de Mostra Igualada posa els sentits al centre de l'experiència escènica, amb una imatge que reivindica la capacitat del teatre de veure, escoltar i fer sentir. Creat per l'estudi de disseny igualadí Quartada, parteix de la idea que el teatre és un espai on el públic observa, escolta i s'expressa col·lectivament.
Per representar-ho, la proposta visual recupera la figura dels tres micos savis, una imatge tradicionalment associada al silenci i a la contenció que aquí es reinterpreta des d'una perspectiva completament diferent. Lluny d'amagar els sentits, els personatges del cartell els amplifiquen: ulls que es multipliquen, orelles que s'eixamplen i una gran boca que projecta la veu. Tres figures que simbolitzen un mateix esperit col·lectiu que observa, escolta i parla, tal com fa el teatre i com fa la Mostra.
Més enllà del concepte visual, la imatge destaca també pel seu procés de creació artesanal, en sintonia amb els valors de la Fira. Les màscares que apareixen al cartell han estat construïdes manualment i posteriorment fotografiades, en un procés que dialoga directament amb el món del teatre i l'escenografia i que reivindica el valor del treball amb elements físics i reals en un context marcat per la proliferació d'imatges generades amb intel·ligència artificial.
