El navarclí Llorenç Ferrer documenta la rica tradició de la vinya i el vi a Catalunya
L’historiador bagenc i el vallesà Eloi Font signen un volum de la col·lecció Eines i feines, de Brau Edicions, en el qual compendien el patrimoni generat per la cultura vitivinícola, des de l’arquitectura als estris, el llenguatge i el comerç
Fa entre set i vuit mil anys, si futures recerques no indiquen el contrari, que els humans fermenten el raïm per obtenir-ne vi. Molt temps després, al segle VIII aC, els fenicis van portar el consum al territori de la península Ibèrica, inaugurant així una llarga i fecunda tradició d’elaboració, distribució i fruïció que ha arribat fins als nostres dies. De tot el patrimoni generat durant centúries al territori català per la pràctica de la viticultura, se’n fan ressò el navarclí Llorenç Ferrer Alòs i el vallesà Eloi Font Pérez en el llibre "La tradició de la vinya i el vi", un volum de la col·lecció Eines i Feines de Brau Edicions que es presenta avui dimecres (19 h) a Navarcles. L’acte tindrà lloc al Rebost Ibèric, un celler recuperat, i els presents tastaran mistela i vi ranci Ferrer Gistau.
La tradició de la vinya i el vi
Llorenç Ferrer Alòs i Eloi Font Pérez
Brau Edicions
26 euros / 208 pàgines
Història, patrimoni
«En altres llibres ja havia tractat el món de la vinya i el vi», explica Ferrer, catedràtic d’Història Contemporània a la Universitat de Barcelona. «En aquest, però, hem volgut tocar el tema del patrimoni, és a dir, el vi a tot arreu és igual, no té cap secret, però aquí, ja sigui per la geografia, els materials que hi ha o pel que sigui, ha acabat donant un tipus de patrimoni diferent, i això al Bages es fa molt evident», afegeix el navarclí.
De les tines, les barraques, les botes i les premses al llenguatge, les estratègies de venda, la tipologia de vins i el transport, el llibre fa un extens recorregut per la geografia catalana.
En aquest sentit, l’obra és «un homenatge» a la tradició excursionista que combinava el fet de caminar amb la descoberta del patrimoni. El gust pel passat, del qual n’és un excel·lent testimoni el web wikipedra o la feina incansable de gent com els germans Corominas, autèntics rastrejadors del llegat a la comarca del Berguedà. «Els caps de setmana, es dedicaven a buscar i netejar aquest tipus d’instal·lacions», afegeix Ferrer: «quan poses sobre el mapa la feinada que s’ha dut a terme, tot agafa sentit».
«Vam començar el llibre amb els romans, perquè ens van deixar molt patrimoni», comenta l’autor bagenc: «en una excavació a Navarcles, vam trobar un camp de dollia semienterrades, al carrer de Sant Bartomeu». Tal com apunta l’historiador, «és increïble la gran quantitat d’àmfores que es fabricaven a Catalunya» en forns alguns dels quals «s’han museïtzat i estan realment bé». Ferrer s’aventura a afirmar que «jo crec que va ser l’època més brillant de la viticultura catalana».
La mirada àmplia de Font i Ferrer, expressada en un volum ple de documentació textual i gràfica, enfoca al passat, a un món que ja només existeix com a vestigi. «Si parlem de vi a Catalunya és perquè ha estat un conreu molt important per a la dinamització econòmica del territori», expliquen els autors. Una tradició que ha resistit fins i tot episodis com la plaga de la fil·loxera -de la qual el mateix Ferrer en publicarà un llibre al juny a la col·lecció Dies que han fet Catalunya de l’editorial Rosa dels Vents.
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central