La periodista de successos Mayka Navarro parlarà de l'ofici, al Pessics de Vida

L'especialista en crònica negra visitarà el Centre Cultural el Casino de Manresa el pròxim 29 d'abril

Conversarà amb el també periodista Eduard Font Badia, responsable de la mateixa àrea temàtica a Regió7

Mayka Navarro / Arxiu particular

El Centre Cultural el Casino acollirà el pròxim dimecres 29 d’abril, a les 19 h, una nova sessió del cicle d'entrevistes Pessics de vida. En aquesta ocasió, la protagonista serà la reconeguda periodista Mayka Navarro, especialista en informació de successos, que conversarà sobre la seva trajectòria professional amb el també periodista Eduard Font Badia, responsable de la mateixa temàtica a Regió7. La sessió es podrà seguir presencialment i també en directe per internet.

Navarro, nascuda a Badalona i vinculada estretament a Santa Coloma de Gramenet, definirà la seva visió d'un ofici que diu viure amb passió les 24 hores del dia. Durant la conversa, aprofundirà en la seva experiència en premsa escrita, que actualment passa per La Vanguardia i la revista Lecturas, on col·labora amb un blog de crònica negra, després d'haver-se format a la redacció d'El Periódico de Catalunya.

Faceta més personal

Més enllà de l'escriptura, la periodista destaca per la seva tasca com a narradora de l'actualitat en directe. Els assistents podran conèixer detalls de les seves col·laboracions televisives a Tele 5 i TV3, així com la seva participació en el programa El Suplement de Catalunya Ràdio, on reconstrueix històries vinculades a la crònica negra. L'entrevista permetrà descobrir la faceta més personal d'una professional que, tot i reconèixer no tenir una vocació inicial i no haver acabat la carrera, ha esdevingut un nom reconegut dins el periodisme de successos.

Pessics de vida es farà a la sala d’actes del Casino, al Passeig Pere III, número 27, que té un aforament limitat. Per a aquelles persones que no puguin assistir-hi presencialment, la sessió es retransmetrà en directe per internet a través del canal de YouTube de Manresa Cultura. Posteriorment, el contingut quedarà allotjat a la plataforma Manresa Ciutat Àgora per a la seva consulta.

