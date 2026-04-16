Setmana de la moda catalana
Carmen Lomana i Metrika desfilen per a Dominnico a la 080, on ha celebrat el seu 10è aniversari com a dissenyador i una col·laboració amb Samsung
La firma de Domingo Rodríguez Lázaro ha vestit dives com Rosalía, Beyoncé i Lady Gaga al llarg de la seva història
Laura Estirado
Deu anys després de fundar una de les marques amb més personalitat de la moda espanyola, Dominnico va tornar a la 080 Barcelona Fashion amb una desfilada que va funcionar com a declaració d’identitat i com a balanç d’una dècada de treball. La firma de Domingo Rodríguez Lázaro va celebrar el seu aniversari amb «Soft Armor», una col·lecció en què el dissenyador mira al passat, al present i al futur del seu univers estètic sense caure en la nostàlgia ni en la repetició.
«Aquesta vegada he fet un exercici de mirar al passat, present i futur. Mirar enrere per veure com hem anat creixent, el que hem anat generant, la manera en què ens hem expressat a través de la roba». La frase resumeix bé l’esperit d’una proposta que recupera alguns dels codis més recognoscibles de la casa i els reordena des d’una perspectiva més madura. Sobre la passarel·la van reaparèixer els seus bossos 'baguette', les jaquetes 'bomber', les minifaldilles, els cinturons de gran presència i els corpiñs, convertits ja en part essencial de l’imaginari de Dominnico.
El concepte de «Soft Armor» apunta a més al nucli del seu discurs creatiu. Per al dissenyador, la moda funciona com una «armadura emocional», una idea que li ha servit al llarg dels anys per parlar d’identitat, de vulnerabilitat i de la roba com a segona pell. Aquesta tensió entre protecció i exposició travessa la col·lecció i es tradueix en peces que mantenen la càrrega visual de la firma, però s’obren també a una lectura més pràctica i quotidiana.
En aquesta nova etapa, Dominnico continua apostant per materials molt lligats al seu llenguatge, com el cuir o el pèl reciclat, i incorpora altres de registre més urbà, com el denim o el lli. La paleta es mou aquesta vegada en tons més aigualits, travessats per contrastos de blanc, negre i fúcsia. El resultat conserva el pols escènic de la marca, però introdueix una voluntat d’ús més clara, una idea de vestuari pensat no només per impactar, sinó també per acompanyar.
Gir funcional
Aquest gir cap al funcional es fa especialment visible en la col·laboració amb Samsung, presentada en el marc de la desfilada. La càpsula, composta per set peces, pren com a punt de partida els Galaxy S26 Ultra i els Galaxy Buds4 Pro i planteja un diàleg entre moda i tecnologia que va més enllà del simple gest visual. La proposta incorpora traus metàl·lics, butxaques funcionals i 'charms' que reinterpreten elements d’aquests dispositius i els integren en peces i accessoris. Entre les peces destaquen un conjunt d’armilla i minifaldilla en cuir blanc, una gavardina beix, una 'bomber' i una faldilla llapis en denim, a més d’un cinturó de cuir negre amb butxaca per al mòbil i un bolso 'baguette' amb acabats de cuir negre i denim.
El mateix Dominnico explica aquesta intenció d’ampliar l’univers de la marca cap a una dimensió més utilitària: «Celebrem el nostre desè aniversari de Barcelona cap al món, projectant a través de la col·lecció, a través de les referències, a través de les col·laboracions i sinergies com és la de Samsung, amb peces funcionals que ens acompanyen en el dia a dia amb un armari càpsula que ens porti més enllà de la part teatral i que també elevi de manera funcional els 'looks' a través d’accessoris que ens acompanyen en el dia a dia». I concreta aquesta idea amb dues peces clau: «Com poden ser cinturó multifunció o bolso 'baguette' que incorporin també la tecnologia i ens ajudin en el nostre dia a dia amb el nostre Samsung Galaxy S26 Ultra i els Galaxy Buds4».
Fantasia pop
L’evolució té sentit en una firma que, des de la seva irrupció, ha sabut construir un univers propi entre la fantasia pop, l’estètica futurista i la llibertat de codis. Al llarg de la seva carrera, Dominnico ha vestit artistes com Rosalía, Beyoncé, Lady Gaga, Dua Lipa o Rita Ora, consolidant una projecció internacional que ha reforçat el caràcter aspiracional de la marca.
A la desfilada d’aniversari sí que hi van ser algunes de les figures habituals de l’ecosistema Dominnico, com Metrika i Sita Abellán, juntament amb altres noms com Carmen Lomana, que va lluir un dels bolsos de la col·laboració, Jessica Goicoechea, lara Courel o les 'drag' Violet Chachki i Hugaceo Crujiente, Tayce o la creadora de contingut Lucía de la Puerta, que fins i tot va participar sobre la passarel·la amb una de les peces de la càpsula de Samsung.
