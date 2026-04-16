EDITORIAL ZENOBITA
Novetats de Sant Jordi: De la salut mental dels fills a les efemèrides mèdiques
L'editorial manresana Zenobita proposa cinc títols per al dia del llibre
Repeteix Francesc Comas i el tradicional conte de la cantata de l'ACEM
Ja ho avisava l’historiador i col·laborador d’aquest diari, el manresà Francesc Comas (1952): d’espais perduts n’hi havia per a un segon volum. El primer l’editava l’any passat la manresana Zenobita amb 28 indrets de la capital del Bages que s’havien transformat radicalment des dels anys trenta del segle passat. Ara, de nou per Sant Jordi, l’editorial i l’estudiós posen a l’abast del públic un segon lliurament, aquest cop amb 26 indrets emblemàtics. Manresa, espais perduts 2 -que es va presentar aquest dimecres al Casino- és una de les novetats destacades que arribarà a les llibreries amb el segell de l’editorial manresana, centrada especialment en l’estudi del patrimoni manresà i bagenc i en la publicació de material didàctic i literatura infantil.
El Sant Jordi de Zenobita serà també el del doctor i historiador de la medicina al Bages, Armand Rotllan, que recull 101 moments clau de la història sanitària a Catalunya i 101 més centrats en Manresa a Efemèrides mèdiques del segle XX, un volum que posa de relleu els principals avenços mèdics, científics i tecnològics, el seu context social i diverses biografies destacades; o, també, el de la tradicional cantata infantil de l’Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM), estrenada ara fa una setmana al Kursaal de Manrea i titulada L’embolic de les festes, que signen Ivan Garriga, Mar Hurtado i Manel JustÍcia.
Una altra de les novetats és Rajadell, records per sempre, impulsat per l'Ajuntament del municipi i editat per Zenobita edicions. Es tracta d'un llibre de fotografies antigues del municipi, que ofereix un recorregut visual per la vida, el treball i les tradicions del poble al llarg del temps i posa el focus en les persones i en la memòria col∙lectiva que ha configurat la identitat local. Recopilades per Àlex Mazcuñán, el llibre es va presentar a finals de març a la població. Finalment, Encordades, la nova novel·la de Maribel Torà, mestra i escriptora segrianenca. En aquesta obra, l'autora retrata l’impacte de la salut mental dels fills, com ara la nomofòbia (ansietat associada a l'ús del mòbil), la ludopatia o les addiccions a substàncies, en les relacions familiars. Ho fa a través de la història de tres dones, tres mares, que han construït una relació sòlida al llarg dels anys gràcies a l’amistat dels seus fills.
Manresa, espais perduts 2
- Francesc Comas Closas
- Editorial Zenobita
- 20 euros / 120 pàgines
- Història local / Patrimoni
- A través de 26 indrets emblemàtics de Manresa -amb imatges històriques i actuals i plànols-, el volum dona continuïtat al primer llibre de Comas: una mirada rigorosa sobre l’evolució urbana de la capital del Bages.
Efemèrides mèdiques del segle XX
- Armand Rotllan Verdaguer
- Editorial Zenobita
- 18 euros / 162 pàgines
- Història
- Doctor i historiador de la medicina al Bages, Rotllan recull 101 moments clau de la història sanitària a Catalunya i 101 més centrats en Manresa.
L’embolic de les festes
- Ivan Garriga, Mar Hurtado, Manel JustÍcia
- Editorial Zenobita
- 15 euros / 40 pàgines
- Conte infantil amb música
- La cantata per a infants de 3 a 8 anys de l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM) -Cantaxics 2026- ret homenatge a les festes i tradicions populars catalanes.
Rajadell, records per sempre
- Àlex Mazcuñan Visiedo
- Editorial Zenobita
- 15 euros / 100 pàgines
- Història comarcal/ Patrimoni
- Llibre de fotografies que recorre diferents àmbits de la vida al municipi, des del paisatge i l’entorn fins a la vida quotidiana i el treball, recopilades per Mazcuñán.
Encordades
- Maribel Torà Beranuy
- Editorial Zenobita
- 20 euros / 144 pàgines
- Ficció / Salut mental
- Una novel·la que explora els vincles que uneixen les persones (tres dones, tres mare), així com els reptes familiars davant els problemes de salut mental a dels fills.
