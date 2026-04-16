LLETRES
Òscar Andreu desbanca Oriol Mitjà a una setmana de Sant Jordi
La defensa del català de l'humorista assalta el lideratge de no-ficció tot just acabat d'arribar a les llibreries
La ceretana Regina Rodríguez Sirvent es manté inalterable en el primer lloc del rànquing de ficció
Un dels últims títols a fer el salt a les llibreries abans de Sant Jordi ha conquerit en un temps rècord el lideratge de la llista de més venuts en la categoria de no-ficció en català: és el "Manual de defensa del català" del popular humorista Òscar Andreu, que publica Univers i ha apartat del primer lloc "On neix la llum", el relat de l'epidemiòleg Oriol Mitjà sobre la depressió que va patir. De fet, el científic que es va fer mediàtic durant la pandèmia tampoc és segon en el rànquing del període comprès entre el 6 i el 12 d'abril. Ha baixat fins al tercer graó del podi en benefici d'Arnau Paris i les seves "Cuines pim pam".
El futur de la llengua catalana és un dels temes que fa temps que són al damunt de la taula de l'actualitat. Andreu fa una crida a parlar el català en qualsevol circumstància i sense complexos. En el top-10 també irromp un nom que en els darrers anys és una aposta segura: Carles Porta, que ha publicat "Impacte", un conjunt de relats sobre les diverses formes del mal a partir de casos reals. De moment és a la 8a posició d'una llista on continuen sent presents el relat colpidor de Natza Farré com a germana d'un addicte a les drogues, el cant a l'esperança en temps convulsos de Francesc Torralba, la filosofia d'una icona generacional com Bola de Drac, el dol postergat que explica el jove Pol Guasch i l'enyor de la joventut de Sílvia Soler. Tanca la llista un llibre que té molts números per continuar fent forat més enllà de Sant Jordi: "L'eclipsi del segle", en el qual Joan Anton Català Amigó dona les claus per entendre viure el fenomen que es viurà el proper 12 d'agost, quan la silueta de la Lluna ocultarà tot el disc solar.
En la categoria de ficció, no hi ha gaire canvi respecte a l'última onada: la ceretana Regina Rodríguez Sirvent (Alp, 1983) camina amb pas ferm cap a Sant Jordi ocupant una setmana més la 'pole' amb "Crispetes de matinada". I la seva primera novel·la, "Les calces al sol", és 9è i es manté en el top-10 aprofitant l'èxit del text que continua les aventures de la Rita Racons.
Gil Pratsobrerroca, una de les sensacions de la temporada literària, continua al segon lloc amb el thriller "El joc del silenci", i Carles Rebassa tanca el podi amb el Premi Sant Jordi. Eva Baltasar, Albert Sánchez Piñol, Agnès Marquès i Roger Bastida també conserven plaça en un top-10 en el qual irrompen Núria Cadenes, amb una novel·la sobre les xarxes d'evasió de la Cerdanya que van servir per ajudar fugitius del nazisme a travessar la frontera, i Empar Moliner, que fa uns anys viu a Sant Cristòfol, al terme de Castellbell i el Vilar, amb "Instruccions per viure sense ella", la narració d'una dona que vol deixar lligada la publicació dels seus articles un cop arribi la mort imminent.
El Gremi d'Editors de Catalunya publica cada dimecres la llista de vendes de la setmana anterior. Abans de Sant Jordi, encara n'hi haurà una altra, el pròxim 22 d'abril.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic