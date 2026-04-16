Demanen millors condicions laborals
Els periodistes italians, en vaga per la falta de renovació del conveni col·lectiu
Els principals diaris no actualitzen els seus webs i les televisions i les ràdios operen amb programació reduïda
EFE
Els periodistes italians van convocar per a aquest dijous la tercera jornada de vaga de les cinc programades per la falta de renovació del conveni col·lectiu des de fa deu anys, que ha tornat a sumir el país en una apagada informativa.
Les versions digitals dels principals diaris no s'han actualitzat i mostren a les seves portades el comunicat de la vaga, mentre que les emissores de ràdio i televisió operen amb una programació reduïda a causa de la mobilització, que també denuncia la creixent precarietat en el sector.
Així mateix, les principals agències de notícies, com ANSA o AGI, mantenen el seu flux d'informació interromput des de la mitjanit.
Apagada en la cobertura del viatge del papa
La protesta ha arribat fins i tot al seguici papal que acompanya León XIV en la seva gira per l'Àfrica, i aquest dijous els periodistes italians que l'acompanyen no estan informant sobre la seva etapa al Camerun (el periple pontifici continuarà a Angola i Guinea Equatorial els pròxims dies).
"No ho fem a la lleugera, però considerem que és necessari informar els lectors, la societat i la política del que està passant al nostre sector, tan fonamental per a la democràcia com fràgil", assenyala el comunicat difós aquest dijous per la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI).
La d'aquest dijous és la tercera jornada de protesta convocada per la FNSI, després de les mobilitzacions del passat 28 de novembre i del 27 de març, dins d'un calendari que busca forçar una negociació real amb la patronal d'editors (Fieg).
Salaris "per sota del llindar de la pobresa"
El sindicat denuncia que el contracte que regula la feina dels periodistes assalariats va expirar fa una dècada, un període en què les empreses editores "han gaudit d'ajudes públiques" mentre que els salaris dels treballadors han resultat "erosionats per la inflació".
Especialment crítica és la situació dels col·laboradors autònoms i precaris, els ingressos dels quals es troben, en molts casos, "per sota del llindar de la pobresa" a l'espera d'una remuneració equitativa, denuncia el sindicat.
"La dignitat de la nostra feina incideix greument en la qualitat de la informació que arriba als ciutadans", subratlla el sindicat, que exigeix que el finançament públic serveixi per recuperar ingressos per a les capçaleres i no per fomentar la "destrucció" i l'"anivellament" de la informació.
El comunicat acaba amb una invitació directa a la patronal per desbloquejar el conflicte: "Nosaltres estem preparats per parlar i confrontar posicions. Però, i els editors?", conclou el text.
