Quan el Centre Hospitalari de Manresa era un camp de futbol

Ara fa un any, Zenobita publicava el primer volum de «Manresa, espais perduts», que recuperava indrets de la ciutat que ja no existeixen amb la imatge de la transformació actual

L’èxit de la proposta n’ha propiciat una segona part en la qual l'historiador Francesc Comas mostra 26 nous espais de la ciutat en un llibre que ahir es va presentar al Casino

Comas va presentar ahir «Manresa.Espais perduts 2» al Casino de Manresa, que pràcticament es va omplir / Oscar Bayona

Manresa

És el segon volum... i podria no ser l’últim. Manresa, espais perduts 2, que ahir es presentava al Casino de Manresa, és una de les apostes de l’editorial Zenobita per aquest Sant Jordi. Ja ho va ser el primer volum, publicat ara fa un any i signat, també, pel geògraf i historiador Francesc Comas Closas (Manresa, 1952), incansable divulgador del patrimoni local i col·laborador des de fa més de dues dècades d’aquest diari. L’èxit del primer volum, amb dues edicions, n’ha propiciat aquest segon, explica. Entès com una continuació, diu, el llibre recull vint-i-sis nous espais de la ciutat que s’han transformat radicalment des dels anys trenta del segle passat i fins al dia d’avui. La presentació d'ahir, amb Comas, Lluís Virós, autor del pròleg i l'editor, Josep Antoni Serra, pràcticament va omplir la sala.

Un moment de la presentació del llibre, ahir / Oscar Bayona

«A la Manresa del blanc i negre no arriba el color fins a la dècada dels vuitanta», apunta. I com que les ciutats són com éssers vius que «es transformen», els espais també. Sabien que el col·legi Oms i de Prat està edificat en el solar que ocupava el Convent dels Caputxins, al barri de les Escodines? O que el Centre Hospitalari, al Poble Nou, en l’espai del camp de futbol Flor de Lis?; o que l’antiga fàbrica tèxtil de la Font de les Oques estava en el mateix indret que l’actual plaça del mateix nom?

El camp de futbol Flor de Lis es va inaugurar el 1925, al costat de l’actual Avinguda de les Bases / Butlletí de Publicitat

En el solar que ocupava el camp de futbol es va edificar el Centre Hospitalari de Manresa, que es va començar a construir el 1969 / Arxiu Zenobita

En aquesta nova sèrie, Comas ha seleccionat «de manera totalment subjectiva, com en l’anterior llibre», punts «significatius» que formen part «de l’imaginari d’una bona part dels veïns i veïnes de la ciutat». Com les piscines d’estiu, les primeres municipals de Catalunya inaugurades el 1932 i enderrocades aquest segle, el 2007, amb la piscina coberta; els cinemes, com l’Atlàntida, inaugurat el 1976 en el segon tram del Passeig i tancat l’any 2000, o les fàbriques al bell mig de la ciutat, com la foneria Ubach (entre el carrer Barcelona i el carrer Gingoler), que va tancar el 1980 i es va enderrocar el 1998.

«Manresa, espais perduts 2»

Francesc Comas Closas

Zenobita

20 euros | 120 pàgs

Història local

Del llibre es farà un primer tiratge de 400 exemplars. On creu que rau l’èxit? Per a Comas, «tothom, tant si ha nascut aquí com si és nouvingut, té una necessitat d’arrelament i això vol dir saber on vius. Als més grans, el llibre els fa recordar com era la seva ciutat i als més joves els desperta la curiositat». Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural, Comas ha dividit els vint-i-sis espais en set categories: esglésies, fàbriques, cinemes, equipaments esportius, equipaments escolars, altres equipaments i cases privades. Les imatges procedeixen d’arxius públics i privats.

Amb el pròleg del professor i historiador Lluís Virós, el llibre, com l’anterior, es basa en l’anàlisi comparativa d’imatges, a més d’incloure plànols detallats, majoritàriament de Firmat i Tarragó del 1933, i textos explicatius que permeten entendre l’evolució urbana de la ciutat. I és precisament aquesta contextualització la que destaca Comas, sobretot pel perill de la IA en la manipulació d’imatges, com la que va trobar per Internet amb una antiga plaça de Sant Domènec amb un banc que no havia existit mai. «La fotografia és el document històric del segle XX», rebla. No ho espatllem.

El reciclatge del plàstic fa aigües: el planeta s'ofega entre residus mentre el sistema no respon

Nou Kia EV2, el crossover 100% elèctric urbà més pràctic, connectat i eficient del segment B-SUV

Sánchez tanca el seu viatge a la Xina pensant ja en un altre el 2027

Cal Marcelino abaixa la persiana: "Per a mi serà un dia trist"

Piera celebra la Feria de Abril, un homenatge a la cultura andalusa

Sant Fruitós homenatja el pintor Pere Clapera amb una caminada i una nova placa commemorativa

El món del ciclisme es consolida com a reclam de la Fira de Primavera de Navàs

Què canvia amb la cirurgia robòtica a Igualada? "El robot no opera sol"

Tracking Pixel Contents