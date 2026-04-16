Concurs de Relats Breus
"No se quin llibre llegir"... La biblioteca de Solsona organitza una sessió de recomanacions

En el marc de Sant Jordi, la Carles Morató oferirà consells per a infants i joves i estrenarà un llibret amb una cinquantena de propostes per orientar famílies i docents

L'experta Violeta Caballol en la sessió de recomanacions del 2025 / AJ SOLSONA

Miquel Spa

Solsona

La Biblioteca Carles Morató de Solsona ha organtizat una sessió de recomanacions de literatura infantil i juvenil coincidint amb els dies previs a Sant Jordi. L’activitat tindrà lloc el dimarts 21 d’abril a les sis de la tarda i vol facilitar a les famílies la tria de llibres per regalar a infants i joves.

La proposta, que ja s’ha consolidat dins el calendari cultural solsoní des del 2022, anirà a càrrec de la mediadora literària Violeta Caballol, que presentarà una selecció de títols pensada per a lectors d’entre 0 i 14 anys. L’acte s’adreça especialment a famílies i docents, i compta amb la col·laboració de la llibreria Tres Punts.

Com és habitual, la sessió combinarà novetats editorials amb clàssics contemporanis de la literatura infantil i juvenil que continuen sent referents. Entre les obres destacades hi ha En Harold i el llapis morat, de Crockett Johnson; La Lotta esvalota, d’Astrid Lindgren; El llibre dels llits, de Sylvia Plath; Sabatilles de ballet, de Noel Streatfeild, i Un mag de Terramar, d’Ursula K. Le Guin.

Com a novetat d’aquesta edició, els assistents rebran un llibret amb una cinquantena de recomanacions, cadascuna amb la seva fitxa descriptiva. El recull ha estat elaborat per la mateixa Caballol amb la col·laboració, en l’àmbit de literatura juvenil, de Maria Gajas, membre de la cooperativa Tàndem LIJ.

Aquesta activitat s’emmarca en el Pla de lectura municipal de Solsona, una iniciativa impulsada per l’Ajuntament amb la participació de la biblioteca, centres educatius, AFA i entitats culturals. L’objectiu és fomentar l’hàbit de lectura i consolidar-la com a eix del desenvolupament educatiu, cultural i comunitari de la ciutat.

