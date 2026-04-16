Sant Llorenç es postula com a epicentre cultural amb 'Litenatura'
El cicle cultural de primavera que incorpora un homenatge als boscos s’allarga fins al maig i concentra el gruix d’activitats el cap de setmana del 25 i 26 d’abril amb literatura, natura i propostes familiars
La proposta 'Litenatura' tornarà a omplir de propostes culturals la Vall de Lord aquesta primavera amb motiu de Sant Jordi. Sant Llorenç de Morunys acollirà una nova edició d’aquest cicle, que creix en nombre d’activitats i es desplegarà del 14 d’abril fins al 23 de maig, amb el cap de setmana del 25 i 26 d’abril com a epicentre de la programació.
Aquest esdeveniment, que arriba a la novena edició, s’ha consolidat com una proposta singular que fusiona la literatura amb l’atractiu paisatgístic, arquitectònic i històric del territori. Enguany, la temàtica central gira entorn dels arbres i els boscos, tancant simbòlicament el cicle entre natura i creació literària: dels arbres se n’obté el paper, i del paper en neixen els llibres.
Com en edicions anteriors, totes les activitats són gratuïtes i obertes a tots els públics, amb la voluntat de fer accessible la cultura al conjunt de la població. El programa arrencarà el 14 d’abril amb la presentació de novetats literàries a la biblioteca municipal, a càrrec de la Multibotiga La Canal, en una sessió pensada per orientar els lectors de cara a la diada.
Els actes centrals començaran divendres 24 d’abril amb una proposta familiar a la Biblioteca Municipal: l’espectacle infantil “10 princesetes”, acompanyat d’un taller de collage, a càrrec de la companyia La Sal d’Olot.
El dissabte 25 d’abril serà el plat fort del programa, amb una jornada plena d’activitats. Entre les propostes destacades hi ha un taller d’iniciació a la fotografia de natura a càrrec de Phototrekking, l’obertura de la capella de la Pietat, un contacontes familiar —“Les aventures de la Sila i el Brens”— amb la companyia Krisolets, i una gimcana literària adreçada als més joves centrada en la figura d’Antoni Gaudí i la seva obra. La jornada es completarà amb la presentació del llibre Les orquídies del mal, de la periodista Núria Bacardit.
L’endemà, diumenge 26 d’abril, la programació continuarà amb una visita guiada sobre natura i vegetació per la zona de la Vall de Lord, a càrrec dels Agents Rurals del Solsonès. També s’hi durà a terme un taller de titelles amb material reciclat de la companyia La Cabuda. La jornada es clourà amb la projecció de la pel·lícula Mi amiga Eva, de Cesc Gay, dins el Cicle Gaudí del mes d’abril.
La programació del Litenatura s’allargarà més enllà del cap de setmana central. El dissabte 2 de maig tindrà lloc un concert al claustre de l’església amb Lia Sampai i Coloma Bertran. Finalment, el cicle es tancarà el 23 de maig amb l’entrega de premis dels Jocs Florals i del concurs de fotografia a Instagram, que enguany també s’alinea amb la temàtica dels boscos.
Amb aquesta nova edició, Sant Llorenç de Morunys referma el Litenatura com una proposta cultural arrelada al territori, que connecta natura i literatura i que, any rere any, amplia la seva oferta i capacitat d’atreure públics diversos.
