Un cadàver real i un de ficció, a la Baells: la novel·la d'un caporal dels Mossos que relata un cas similar al trobat dimecres al pantà
Jaume Soler, caporal dels Mossos a Berga, signa la novel·la policíaca "La clau de la papallona", amb coincidències "impressionants" amb el cos trobat aquesta setmana al pantà
"Em vaig quedar de pedra!", explica l'escriptor berguedà, que s'ha estrenat en el gènere negre amb l'obra editada per L'Albí i que aquest dissabte presenta al seu poble, Olvan
"El cadàver de la Baells no serà el del teu llibre?". Aquesta pregunta li va fer per whatsapp una lectora a Jaume Soler (Olvan, 1967), caporal dels Mossos d'Esquadra a Berga i autor de la novel·la policíaca La clau de la papallona, una de les apostes d'aquest Sant Jordi de l'editorial berguedana L'Albí. La pregunta va sorprendre de valent Soler, que aquests dies fa vacances per presentar el llibre: "Estava ben desconnectat de la feina. Pel missatge d'aquesta persona, em vaig assabentar que dimecres s'havia trobat un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells". I què va pensar? "Em vaig quedar de pedra!". Ell, a la seva novel·la, abandona un cadàver -en una maleta- molt a prop d'on ha aparegut el real: "És pura casualitat! Clar que possible autor no ha llegit el llibre, però ho sembla".
Pàgines 175 i 364
"El Jaume està fent moltes presentacions i el llibre tiba. Està agradant moltíssim", explica l'editor Jaume Huch d'una novel·la que ja s'havia convertit, abans del cadàver de la Baells, en un dels èxits de la temporada. Però el cert, rebla Huch, "és que hi ha coincidències impressionants" amb la realitat. Com aquestes: "Després de deixar enrere la ciutat, es va endinsar a la carretera de Vilada i, just abans de creuar l'embassament de la Baells, es va aturar en un terraplè" [...]".. I, un cop va haver obert el maleter, va agafar aquella bossa que ara pesava considerablement i la va deixar caure per damunt de la barana del pont. En sentir com impactava contra l'aigua [...]" (pàgina 175). "També va reconèixer que havia llançat l'arma del crim i les pertinences de la noia a l'embassament de la Baells, just a mig pont, i que uns quilòmetres més endavant havia abandonat la maleta entre uns matolls, a prop de la carretera" (pàgina 346).
La clau de la papallona
- Jaume Soler
- L'Albí
- 22 euros / 356 pàgines
- Policíaca
- Es presenta aquest dissabte a Olvan i, dimecres 22 d'abril, a Berga
Clara Olivella i Robert Cortina
A la novel·la de Soler, que s'ha estrenat en el gènere negre amb aquesta obra, la Clara Olivella, una estudiant de Medicina, és testimoni d'un crim aterridor al Pedraforca. Al revés del que sol ser habitual, diu l'escriptor, el lector coneixerà l'assassí. La trama li explicarà el perquè dels crims i els procediments del cos policial per descobrir-los. I aquí, apunta Soler, "jugo a casa". Ho fa amb el caporal dels mossos, Robert Cortina. El cadàver de la Baells de la seva novel·la no apareix directament a l'embassament, explica Soler, perquè la trama -sense especificar res més- ja juga amb altres elements d'aigua i el mateix escriptor va voler diversificar escenaris: "Encara vaig quedar més sorprès perquè podria haver-lo abocat a l'embassament". Soler, que té previst jubilar-se en un any i mig, és caporal de fa vint anys, però assegura que el seu protagonista no té res a veure amb ell a banda de "compartir la mateixa feina".
I si Soler no hagués fet vacances?
Soler té clar que, ara, a les presentacions "sortirà aquest tema" perquè "la realitat supera la ficció i la línia és molt fina". En la realitat, dimecres, una veïna es va trobar un cos embolicat i lligat a les aigües del pantà de la Baells. Va ser a mig matí, mentre passejava els gossos per la zona del pont del Doro. En la realitat, si Soler no hagués fet vacances i la troballa del cos s'hagués escaigut en el seu torn, ell mateix hauria anat fins al lloc dels fets "a verificar que l'avís era real i que s'havia trobat el que podia ser un cadàver". Després, hauria trucat a la DIC (Divisió d'Investigació Criminal) dels Mossos d'Esquadra. Però Soler estava de vacances i no va passar. I de fet, assegura, en 25 anys, "això no ho havia vist mai".
Ficció molt versemblant
El berguedà es va estrenar en la literatura amb D’un riu a l’altre, amb la qual va aplegar les històries de la seva família materna i que ja porta tres edicions. Va ser el mateix editor, explica Soler, el que el va empènyer a la narració policíaca. Va començar, diu, "sense un esquema clar", mirant d'aprofitar "els coneixements" i la seva experiència en el cos i ubicant l'acció en "llocs reals, en la zona que conec", majoritàriament de la Catalunya central: Pedraforca, pantà de la Baells, Manresa, Vic... En les presentacions, els lectors li demanen si el que escriu és real -no es pot obviar que és mosso-, i Soler no s'ha cansat de repetir que "la història és ficció". Que buscava una versemblança... que s'ha revelat gairebé profètica.
Nou cas i nova novel·la
La Clara Olivella i el Robert Cortina tornaran a acompanyar els lectors en la resolució d'un nou cas. Esperonat per l'aplaudiment dels lectors i les bones crítiques, Soler explica que la nova entrega de la parella formada per la forense Olivella i el caporal Cortina ja la té "pràcticament acabada". Aquest dissabte presentarà la novel·la al seu poble, a Olvan, a l'Ateneu, a les 7 de la tarda, acompanyat de Lluís Fernández, mestre seu a primària; i, dimecres, a Berga, a la Biblioteca Ramon Vinyes (19 h), amb Oscar Sánchez Salinas, cap de seguretat ciutadana; i José Maria Téllez, cap d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Berga.
Solidaritat
Jaume Soler participarà en la 14a edició de la caminada solidària "Fem el camí al teu costat", que tindrà lloc divendres, 8 de maig, organitzada pels Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Central. Els diners recaptats amb la venda de samarretes seran per a la lluita contra el càncer i aniran destinats als serveis d'oncologia de la Fundació Althaia de Manresa, l'Hospital de Berga, el Consorci Hospitalari de Vic i el Consorci Sanitari de l'Anoia. Els drets d'autor de la novel·la de Soler es destinaran a la mateixa causa: "A tots, poc a molt, ens ha tocat el càncer de prop".
- Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: 'No creiem que la víctima sigui del poble
- El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa