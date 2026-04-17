A la capital
Déu al Bernabéu, el "conejo malo" al Metropolitano: Madrid es prepara per a la coincidència dels dos grans esdeveniments de l’any el 6 de juny
La visita del papa Lleó XIV a la capital i els concerts de Bad Bunny també coincideixen amb altres esdeveniments musicals i religiosos en una ciutat bolcada amb el públic jove el primer cap de setmana de juny
Javier Niño González
Madrid es prepara per a un cap de setmana de grans concentracions amb dos pols d’atracció molt diferents, però igualment multitudinaris: la visita del papa Lleó XIV i un dels concerts de Bad Bunny. L’agenda del pontífex a la capital i la intensa programació musical prevista per a aquells dies dibuixen un inici de juny de màxima afluència en diversos punts de la ciutat.
Un dels actes centrals del viatge de Lleó XIV a Espanya serà la gran vetlla de pregària amb joves, convocada a la plaça de Lima i als voltants de l’estadi Bernabéu. La trobada, prevista per a la tarda de dissabte 6 de juny, inclourà també un recorregut previ del Papa en papamòbil per saludar els pelegrins.
En paral·lel, l’estadi Metropolitano acollirà una de les deu cites de Bad Bunny dins del conjunt de concerts que té programats a Madrid entre finals de maig i mitjans de juny. L’actuació del porto-riqueny s’afegeix així a un cap de setmana especialment carregat d’esdeveniments de gran format a la capital.
L’agenda papal continuarà el diumenge 7 de juny amb una missa pel Corpus Christi a la plaça de Cibeles, a partir de les 9.30 hores, i amb una posterior processó eucarística pels carrers del voltant, cosa que ampliarà encara més la mobilització de fidels i visitants al centre de la ciutat.
Altres actes del primer cap de setmana de juny
Però l’oferta d’oci no es quedarà aquí. Aquell mateix cap de setmana també passaran per Madrid altres noms destacats del panorama musical. Rigoberta Bandini actuarà a Noches del Botánico, al Reial Jardí Botànic Alfonso XIII de la Universitat Complutense, mentre que Ifema acollirà el festival I Love Reggaeton, centrat en els grans èxits del gènere dels anys 2000 i amb més d’una trentena d’artistes al cartell.
A tot això s’hi afegirà el concert de Conan Gray al Palacio Vistalegre Arena, on el cantant nord-americà presentarà per primera vegada a Madrid els temes del seu àlbum Wishbone. Amb aquest encreuament de convocatòries religioses, pop i reggaeton, la capital afronta un dels caps de setmana més intensos de l’any.
