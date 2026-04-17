Música
Els artesencs SDP509 enceten al Sielu un directe participatiu
L’objectiu és «passar-ho bé»: la jove banda emergent ha publicat quatre noves cançons que presentaran aquest divendres a la sala manresana
La banda d’Artés SDP509, formada actualment per set joves, encara la temporada de concerts estiuencs amb quatre noves cançons que han aplegat en l’EP Són coses que passen. La presentació serà aquest divendres 17 d'abril (22 h) a la sala manresana El Sielu. Combinant pop i electrònica, aporten una música festiva que en aquesta nova etapa es mira l’amor des d’un altre punt de vista: el desamor, el retrobament amb un mateix, l’estimació cap a la família... I, sense poder donar encara dates, ja poden dir que «tenim més concerts a la vista que l’any passat», apunta Pau Crusellas, un dels integrants.
Concert: SDP509
Lloc: El Sielu. Plaça Valldaura, 1 . Manresa. Dia i hora: Divendres 17 d'abril, a les 22 h. Entrades: 8 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. A la venda a entradas.codetickets.com/entradas/casa-de-la-musica-manresa/online.
El grup musical, nascut en el marc d’una colla d’amics (el nom és l’abreviatura de Suc de Pinya), ja ha actuat com a teloner de The Tyets i de Buhos, i amb el nou treball ha fet «un pas més cap a la professionalització del projecte», malgrat que tots els components tenen altres feines. D’una banda, es van tancar un cap de setmana en una casa de pagès per arrodonir les cançons, i les han enregistrat als estudis que Marc Riera, el cantant de Doctor Prats, ha inaugurat fa poc a Terrassa: «hem notat el canvi en externalitzar la producció, i ens agradaria seguir aquesta línia». D’altra banda, han renovat el directe: els acompanyaran els tècnics de so Jordi Suero i Gillu Aguilera i fomentaran la participació del públic: «esperem que tothom s’ho passi bé, des de nosaltres fins a l’últim que hi hagi a la sala».
Un trèvol de quatre pètals
Les quatre noves cançons de SDP509 s’apleguen en l’EP titulat Són coses que passen (U98 Music, 2006). La portada, creada per l’estudi artesenc Caraaai Studio, està protagonitzada per un trèvol de quatre pètals. El trèvol s’ha anat completant a mida que la banda ha anat publicant (amb videoclip inclòs) les seves cançons: cada pètal representa un dels temes.
«La sort de viure la vida»
Les noves cançons (la rumba Són coses de la vida, l’esbojarrada Cuc de seda -amb el trombó de Jan Carrerra-, la rodona Veig veig i la balada Cantant records -amb violins i violoncels de Bernat Molas, Maria Forcada i Antoni Requena) parlen del fet que, «malgrat el que et va passant al llarg de la vida, és una sort poder-la viure».
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic