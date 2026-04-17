Música

Els artesencs SDP509 enceten al Sielu un directe participatiu

L’objectiu és «passar-ho bé»: la jove banda emergent ha publicat quatre noves cançons que presentaran aquest divendres a la sala manresana

Els integrants actuals de SDP509 són, d’esquerra a dreta, Sergi Padilla (guitarra), Dídac Sánchez (veu), Joan Altimira (veu), Pau Crusellas (veu), ⁠Joan Candàliga (trompeta), Pol Jorba (veu) i Josep Forcada (veu i productor) / Bernat del Rio

Pepa Mañé Vall de Vilaramó

Manresa

La banda d’Artés SDP509, formada actualment per set joves, encara la temporada de concerts estiuencs amb quatre noves cançons que han aplegat en l’EP Són coses que passen. La presentació serà aquest divendres 17 d'abril (22 h) a la sala manresana El Sielu. Combinant pop i electrònica, aporten una música festiva que en aquesta nova etapa es mira l’amor des d’un altre punt de vista: el desamor, el retrobament amb un mateix, l’estimació cap a la família... I, sense poder donar encara dates, ja poden dir que «tenim més concerts a la vista que l’any passat», apunta Pau Crusellas, un dels integrants.

Concert: SDP509

Lloc: El Sielu. Plaça Valldaura, 1 . Manresa. Dia i hora: Divendres 17 d'abril, a les 22 h. Entrades: 8 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. A la venda a entradas.codetickets.com/entradas/casa-de-la-musica-manresa/online.

El grup musical, nascut en el marc d’una colla d’amics (el nom és l’abreviatura de Suc de Pinya), ja ha actuat com a teloner de The Tyets i de Buhos, i amb el nou treball ha fet «un pas més cap a la professionalització del projecte», malgrat que tots els components tenen altres feines. D’una banda, es van tancar un cap de setmana en una casa de pagès per arrodonir les cançons, i les han enregistrat als estudis que Marc Riera, el cantant de Doctor Prats, ha inaugurat fa poc a Terrassa: «hem notat el canvi en externalitzar la producció, i ens agradaria seguir aquesta línia». D’altra banda, han renovat el directe: els acompanyaran els tècnics de so Jordi Suero i Gillu Aguilera i fomentaran la participació del públic: «esperem que tothom s’ho passi bé, des de nosaltres fins a l’últim que hi hagi a la sala».

Un trèvol de quatre pètals

Les quatre noves cançons de SDP509 s’apleguen en l’EP titulat Són coses que passen (U98 Music, 2006). La portada, creada per l’estudi artesenc Caraaai Studio, està protagonitzada per un trèvol de quatre pètals. El trèvol s’ha anat completant a mida que la banda ha anat publicant (amb videoclip inclòs) les seves cançons: cada pètal representa un dels temes.

«La sort de viure la vida»

Les noves cançons (la rumba Són coses de la vida, l’esbojarrada Cuc de seda -amb el trombó de Jan Carrerra-, la rodona Veig veig i la balada Cantant records -amb violins i violoncels de Bernat Molas, Maria Forcada i Antoni Requena) parlen del fet que, «malgrat el que et va passant al llarg de la vida, és una sort poder-la viure».

