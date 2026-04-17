Música

Les bandes sonores tornaran al festival de Sant Fruitós degut a l’èxit de públic

El Festival Internacional de Música Clàssica, en quatre dijous de juliol a Sant Benet, també inclourà un recital de cançó i tango; la trobada al piano de Manel Camp i Carles Cases i els 25 anys de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48

Xavier Racero, regidor de Cultura; Adrià Cots, gerent de Món Sant Benet; Ferran González Serra, coordinador general de Món Sant Benet; Mireia Pintó, ànima del festival; i Joan Cales Batanés, alcalde de Sant Fruitós

Xavier Racero, regidor de Cultura; Adrià Cots, gerent de Món Sant Benet; Ferran González Serra, coordinador general de Món Sant Benet; Mireia Pintó, ànima del festival; i Joan Cales Batanés, alcalde de Sant Fruitós / Dani Casas

Pepa Mañé Vall de Vilaramó

Pepa Mañé Vall de Vilaramó

Sant Benet de Bages

La música d’ABBA i de Joc de Trons van fer vibrar els prop de 600 espectadors que, malgrat la pluja, un dijous de juliol de l’any passat es van apropar fins a Món Sant Benet. El Festival Internacional de Música Clàssica-Memorial Eduard Casajoana va proposar bandes sonores de cinema interpretades per una orquestra i amb un piano de gran cua perquè «la clàssica no és només per als entesos», com diu la mezzosoprano Mireia Pintó, ànima d’aquest esdeveniment. A més del «gran èxit de públic», els organitzadors van estar «molt feliços de veure cares joves al pati de butaques».

Per tot plegat, aquest juliol hi tornarà a haver un concert de bandes sonores al Festival de Música Clàssica Sant Fruitós, altre cop a càrrec de l’Orquestra Solistes de Catalunya, amb la direcció de Natanael Espinoza, i amb piano a quatre mans amb Carles Lama i Sofia Cabruja. Les melodies cinèfiles, però, seran unes altres i hi haurà obres de Williams, Barry, Morricone, Zimmer...

El grup format per organitzadors, autoritats i patrocinadors del festival de música clàssica, als jardins de Món Sant Benet

El grup format per organitzadors, autoritats i patrocinadors del festival de música clàssica, als jardins de Món Sant Benet / Dani Casas

Proposta eclèctica i assequible

La proposta estiuenca de música clàssica arriba a la 32a edició, i té la voluntat d’arribar a un públic ampli, amb una proposta eclèctica i assequible, ara bé, amb intèrprets de gran qualitat artística. Compta amb un públic fidel, però no es renuncia a buscar nous amants de la música.

En aquesta ocasió, no hi haurà concert la primera setmana de juliol, per tal de no coincidir amb els actes de la Festa Major de Sant Fruitós. I les cites del festival seran els altres quatre dijous de juliol als jardins de Món Sant Benet, esperant que el temps no faci la guitza i s’hagin de traslladar a l’interior.

Dos grans artistes i un aniversari

Es començarà amb l’estrena del recital De Barcelona a Buenos Aires: de la cançó al tango, que farà un viatge, passant pel Brasil, amb el pianista búlgar Georgi Mundrov i la mateixa Mireia Pintó. Se seguirà amb «dos monstres, i ho dic amb molta estima i admiració», com són els reconeguts pianistes bagencs Manel Camp i Carles Cases, que han estrenat plegats amb Pianant. El tercer concert celebrarà el 25è aniversari de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, que ha estat molt present al festival. Oferiran un programa al voltant del classicisme amb la violoncel·lista Sara Òdena, que és l’artista emergent d’enguany, i el pianista Vladislav Bronevetzky.

«A 60 quilòmetres de la capital»

L’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, va agrair «la tenacitat» de l’equip organitzador per mantenir la proposta de música clàssica al llarg del temps i de fer-ho «a 60 quilòmetres de la capital». També el coordinador general de Món Sant Benet, Ferran González Serra, va assegurar estar «orgullosos» de formar part d’un esdeveniment «amb un nivell artístic tant elevat». Mentre que Adrià Cots, el gerent, va llançar un repte de cara a l’any que ve, pensant en la celebració dels 20 anys de Món Sant Benet.

Brindis en la presentació de la programació amb vi del Celler Collbaix i galetes Trias

Brindis en la presentació de la programació amb vi del Celler Collbaix i galetes Trias / Dani Casas

El festival, amb un postconcert que convida a la tertúlia amb galetes Trias i enguany vi del celler Collbaix, es mou amb un pressupost d’entre 60 i 65.000 euros. Sumen les complicitats institucionals (Ajuntament, Generalitat, Diputació), de la Fundació Catalunya-la Pedrera i tot l'equip de Món Sant Benet, i un seguit d'empreses privades.

