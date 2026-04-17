Festivals catalans
Entrades per als concerts gratis del Primavera Sound 2026 a Barcelona: dates, horaris i com reservar
El festival ofereix una programació paral·lela durant la mateixa setmana per a aquells a qui aquesta experiència se’ls quedi curta
Clara Dalmau Merencio
En menys de dos mesos arriba la 24a edició del festival de música urbana de Barcelona, que se celebra del 3 al 7 de juny al Parc del Fòrum.
El Primavera Sound acollirà més de 150 artistes en total amb caps de cartell del nivell de Doja Cat, Bad Gyal, Addison Rae, The Cure o The xx. Les entrades per a aquest festival estan exhaurides per als dies 4, 5 i 6 de juny, inclòs el bo complet dels cinc dies.
Els preus de les entrades van des dels 35 euros (sense taxes) fins als 350.
Circuit de concerts gratuïts
Per als qui aquesta experiència se’ls quedi curta, el mateix festival ofereix una altra programació paral·lela en les jornades de l’1, 2, 3 i 7 de juny.
Es tracta del Primavera Ciutat, on la ciutat de Barcelona es convertirà en un circuit de concerts durant part de la setmana del festival. La música sonarà en espais tan coneguts com la Sala Apolo, La [2] d’Apolo, Paral·lel 62, la Nau, Razzmatazz, Laut i Les Enfants.
El més rellevant d’aquesta programació paral·lela és que els concerts són totalment gratuïts **si es disposa de l’abono complet de cinc dies del Primavera Sound. Per poder-hi assistir, tanmateix, cal fer una reserva prèvia a través de l’aplicació Access Ticket.
Un dipòsit per a iniciatives solidàries
Tot i que per confirmar l’assistència l’app requereix un dipòsit de 15 euros per concert, aquest import es retornarà automàticament a partir de l’1 de juliol, en el moment de validar l’entrada.
Si al final l’interessat decideix no assistir-hi, aquest dipòsit es perdrà i serà destinat a projectes sense ànim de lucre de la Fundació Primavera Sound i altres iniciatives solidàries amb les quals col·labora.
Calendari de reserves
A més, també se celebraran concerts al Pati de les Dones del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Aquestes actuacions formen part de la programació del Primavera Pro, integrat en el Primavera Ciutat, i són d’accés lliure i gratuït per a qualsevol persona.
El Primavera Sound ja ha publicat el calendari per fer les reserves en aquesta experiència afegida del festival:
- Dimarts 14 d’abril, 12.00 h CEST → Abonaments VIP.
- Dimecres 15 d’abril, 10.00 h CEST → Abonaments comprats abans de l’anunci del cartell.
- Dimecres 15 d’abril, 14.00 h CEST → Abonament general Revolut.
- Dijous 16 d’abril, 12.00 h CEST → Abonament general.
¿I si no es té l’abonament complet?
Si la persona interessada no té l’abonament de cinc dies del Primavera Sound, ¿pot beneficiar-se també d’aquesta experiència?
La resposta és sí. L’organització obrirà un cupo d’entrades per sala i jornada a través de Fever (la plataforma tecnològica oficial del Primavera Sound). El termini s’obre el pròxim dia 17 a les 12.00 hores.
Un cop aconseguides, aquestes entrades també s’hauran de registrar a Access Ticket per poder entrar el dia del concert, dipositant els mateixos 15 euros.
El cartell complet del Primavera Sound 2026 es pot consultar a través de la seva pàgina web oficial.
