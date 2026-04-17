Nou material en 'streaming'
Rosalía publica ‘Lux (Complete Works)’ en format digital amb una versió inèdita
Aquest divendres Rosalía tornarà a fer un concert al Palau Sant Jordi
EFE
Rosalía ha publicat aquest divendres per sorpresa en format digital una reedició del seu últim disc titulada ‘Lux (Complete Works)’ que inclou els tres temes que només estaven disponibles fins ara en el format físic, així com una versió inèdita de ‘Dios es un stalker’.
Ho ha anticipat la mateixa artista a través de les xarxes socials mitjançant un carrusel d’imatges en les quals apareix per exemple amb un vestit de casament i una bena als ulls, convidant els seus seguidors a revisar plataformes com Spotify.
Allà han pogut trobar aquesta nova edició de ‘Lux’ que sí que recull ‘Focu’ranni’, ‘Novia robot’, ‘Stalker (francotiradora versión)’ i ‘Jeanne’, a més dels altres 14 talls que ja s’han convertit en clàssics en molts casos, com ‘Berghain’, ‘Reliquia’, ‘La perla’, ‘La yugular’ o ‘Magnolias’.
‘Lux’ es va convertir el 2025 en l’àlbum espanyol més venut en aquest país, una proesa que va aconseguir en només set setmanes en què es va mantenir com el número 1 en la llista oficial de Promusicae, i va ser a més un èxit de crítica internacional, amb mitjans com Rolling Stone que l’han considerat un dels millors àlbums de l’any passat.
Mentrestant, Rosalía prossegueix amb gran èxit la gira de presentació en viu, a la qual en aquest moment li resten dos concerts més al Palau Sant Jordi de Barcelona aquest divendres i demà dissabte, abans de continuar anant cap a altres places com Amsterdam (22 i 23 d’abril), Berlín (1 de maig), Londres (5 i 6 de maig), Miami (4 i 6 de juny) o Nova York (16 i 17 de juny).
Està previst que faci el salt a Llatinoamèrica a partir del 16 de juliol, amb el seu primer concert a Bogotà, al qual seguiran altres parades en ciutats com Santiago de Xile (24, 25, 27 i 29), Buenos Aires (1, 2, 4 i 6 d’agost), Mèxic (22, 24, 26 i 28 d’agost) i el final a San Juan de Puerto Rico (3 de setembre). EFE
