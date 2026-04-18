El circ experimental guanya públic al Berguedà
El festival Kontrast tanca aquest diumenge la seva sisena edició després d’oferir una trentena d’espectacles amb una aposta per les companyies internacionals i els formats íntims
«Ens encanta el Kontrast perquè aposta per espectacles diferents que costen veure en altres escenaris, i s’hi crea un ambient molt bonic entre artistes i públic», assenyala Vinka Delgado, una de les integrants de l’espectacle Adeus, de la companyia italiana Oltrenotte, que aquesta tarda s'ha pogut veure al teatre de Cal Rosal. Les seves paraules resumeixen l’essència d’un festival, impulsat per Konvent Cirk i la companyia francesa My!Laika, que cada vegada guanya més públic a la comarca amb la seva aposta per explorar nous llenguatges a través d'espectacles que fan dialogar el circ amb altres arts com la música i dansa i conviden a la reflexió.
Un bon exemple és l’espectacle que s'ha representat aquest dissabte al teatre de Cal Rosal, amb una posada en escena que ha seduir el públic pel joc de coreografies, equilibris, contorsions i música en directe per abordar una qüestió que ens interpel·la a tots: la vellesa. Un tema universal tractat des de la perspectiva de cinc dones que senten la fugacitat de la vida i la joventut, però que alhora ho viuen com una alliberació per l'absència de pressions socials i estètiques. «La idea és parlar de l’alliberament de la dona, sobretot del que no van poder gaudir les nostres àvies», explicava Delgado.
La proposta, amb una escenografia molt cuidada i elements onírics que obren un univers particular d'objectes i màscares per parlar de la vellesa, ha deixat bones impressions entre els assistents, que en destacaven la qualitat: «Són espectacles brutals que costen molt de veure als escenaris», han explicat Mireia i Xavi, una parella de Manresa que ha assistit al festival per quart any consecutiu. «Per un preu molt competitiu veus propostes de gran qualitat. Els espais també hi juguen un paper important: pots veure espectacles en una carpa petita, on tot passa a dos metres teu. Fins i tot, pots sentir respirar els artistes», han afegit.
Precisament, un dels objectius de l’organització és oferir una programació molt pensada, amb nous llenguatges i propostes difícils de trobar als circuits habituals, donant veu tant a companyies catalanes, com ara Escarlata, com a formacions internacionals, un dels punts forts del festival. Enguany destaca la companyia occitana Bêtes de Foire, que ha ofert fins a quatre funcions de l’espectacle Décrochez-moi ça.
Després de sis edicions, els organitzadors asseguren que el públic respon. «L’espectacle de l’any passat, Low Cost Paradise, del Cirque Pardi!, que vam fer en una carpa al camp de futbol, va marcar un punt d’inflexió perquè la gent més local s’hi acostés». En aquesta línia, enguany han volgut expandir-se amb actuacions a la colònia veïna del Guixaró (Casserres) i al Cafè-Teatre Orient de Prats de Lluçanès, així com a Barcelona, amb una col·laboració amb l’Antic Teatre. L’objectiu és establir una xarxa d’aliances que permeti programar més funcions, però, al mateix temps, mantenir els espectacles de petit format i l’atmosfera íntima que es genera entre públic i artistes.
