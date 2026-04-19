Ferran Mascarell presenta aquest dilluns a la Parcir el seu llibre «Barcelona. Una immersió ràpida»
El volum, que planteja la necessitat que la Ciutat Comtal es repensi, el presentarà l'autor acompanyat de Josep Lluís Micó, director de Regió7
Regio7
Una immersió en el passat i el present de Barcelona, i alhora una reflexió sobre un futur que està per dilucidar. L’historiador, gestor cultural, articulista i consultor Ferran Mascarell visitarà aquest dilluns (19 h) la llibreria Parcir de Manresa per parlar del seu llibre Barcelona. Una immersió ràpida (Tibidabo Ediciones, 2025), un text que parteix de la convicció que la ciutat, amb més de dos mil anys d’història, només pot ser entesa si se’n coneixen les arrels i els recorreguts, les tensions i els èxits, les ruptures, les continuïtats i els valors que l’han construït. Successivament laietana, romana, visigòtica, franca, comtal, capital de Catalunya i motor polític de la Corona d’Aragó, el llibre planteja la necessitat que Barcelona es repensi. Mascarell, peça clau en les polítiques culturals a Barcelona i al país (amb el PSC, CiU i JxCat) estarà acompanyat en la presentació per Josep Lluís Micó, director de Regió 7.
Barcelona. Una immersió ràpida
- Ferran Mascarell
- 280 pàgines
- 19 euros
- Assaig
- El llibre es presenta avui a la Parcir de Manresa
Ferran Mascarell (Sant Just Desvern, 1951) ha estat conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya en dues ocasions, i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. El 2016 va ser nomenat delegat del Govern de la Generalitat a Madrid. Va ser destituït el 27 d’octubre de 2017, després de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, i restituït mesos després, en formar-se nou govern. El 2023 va abandonar la política.
