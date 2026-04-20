El celler Cooperatiu d’Artés-Artium acollirà una jornada de Sant Jordi que maridarà vi, literatura i música en directe
La proposta, impulsada pel Sindicat d’Artés i Slow Turisme, inclourà parades de llibres i vins, un tast combinat amb escriptors locals i un concert del Verbena Gospel Cor, amb l'objectiu de promoure la cultura de proximitat
Regió7
El celler Cooperatiu d’Artés - Artium acollirà el pròxim 23 d'abril una proposta de Sant Jordi que combina vi, literatura, art i música en directe, amb una mirada clara cap al territori i la cultura de proximitat. Es tracta d’una proposta creada conjuntament entre el Sindicat d’Artés i Slow Turisme, amb l’objectiu de connectar el vi amb la creació local i el públic d’una manera propera i accessible.
L’activitat començarà a les 5 de la tarda amb la presència de diversos autors i viticultors, que tindran parades amb els seus llibres i vins, així com de l’entitat d’artesanes, Artèria, amb les seves creacions. També hi haurà una parada d’intercanvi de llibres oberta a tothom, pensada per donar una segona vida a les lectures. Serà un espai obert per passejar, descobrir i conversar amb els seus protagonistes en un ambient proper i sense presses.
Entre els autors participants hi haurà Marta Tramullas Sandoval, amb Consumidor Consumido, un assaig sobre la realitat material i industrial de la societat actual; Gemma Bitriu, autora del conte infantil La Yam i el molinet del perdó, que treballa valors com l’amor i el perdó a través del ioga; i Marta Canellas, que presentarà Rawala, un conte musical ambientat a la selva amazònica pensat per a infants.
També hi participaran Laura Serrat Casamitjana, amb Camí de Marina, un reportatge novel·lat premiat que segueix el recorregut d’un antic camí ramader de nord a sud de Catalunya; Josep Heras Solà, amb la novel·la històrica El llarg camí de la revolta, inspirada en la revolta dels burots; i Tro Gros, trabucaires de Súria, amb A poc a poc, un conte sobre el creixement dins la tradició trabucaire de Súria.
La proposta es complementa amb la participació de viticultors del territori que elaboren al Celler Cooperatiu d’Artés dins del projecte de viveristes, que oferiran tastos de vins de la DO Pla de Bages, com el blanc de picapoll amb toc de mandó Argelagar d’Eixel, l’ull de llebre del projecte MO de Cabrianes, i el rosat Sisu de Cal Masses, elaborat amb mandó i macabeu.
Un dels moments destacats de la jornada serà la presentació en primícia de “La Fresca”, una nova proposta vinícola pensada per a un consum més directe i accessible, que es donarà a conèixer per primera vegada en aquest context.
A la tarda-vespre també tindrà lloc l’activitat “Lletres i Vins”, un maridatge entre llibres i vins presents a la jornada, on es descobrirà quin vi connecta millor amb cada història. Una manera diferent d’explorar tant la literatura com el vi des de l’experiència.
La jornada es tancarà amb un concert del Verbena Gospel Cor, que aportarà un final festiu i emotiu a la celebració.
Amb aquesta proposta, Caves Artium es consolida com un espai de trobada entre vi i cultura al Pla de Bages, oferint una manera diferent de viure Sant Jordi, connectada amb el territori, els productors i la creació local.
