El cuiner Marc Ribas i la investigadora Marina Duñach presenten aquest dimarts el Corpus de la Cuina Catalana a l'Abacus de Manresa
El volum és l'inventari més complet del nostre patrimoni culinari català
El llibre inclou 1.200 receptes i incorpora més de 300 fitxes de productes
Regio7
La quarta edició del Corpus de la Cuina Catalana, l'inventari més complet del nostre patrimoni culinari, es presenta aquest dimarts (19 h) a la llibrera Abacus de Manresa (carrer de les Barreres, 22), a càrrec del cuiner i comunicador Marc Ribas, padrí d'aquesta nova edició i gran defensor de la cuina tradicional catalana i dels productes de proximitat. Acompanyarà el cuiner durant l'acte, la investigadora independent en cuina Marina Duñach, membre de l'equip redaccional, format per una vintena d'experts on hi ha historiadors, cuiners, antropòlegs, botànics, químics, biòlegs, nutricionistes i experts en alimentació, cuina, cultura i sociologia, que tutela el Comitè Científic de l'Institut del Patrimoni Culinari Català.
A les gairebé 1.200 receptes que inclou l'obra, el nou Corpus incorpora més de 300 fitxes de productes elaborades a partir d’un repàs exhaustiu de les receptes. Un recurs únic per entendre la base material del patrimoni: animals marins i terrestres, vegetals i fongs, amb els seus noms, origen i presència, freqüència i rol culinari i, quan escau, races o varietats locals.
Corpus de la Cuina Catalana
- Institut del Patrimoni Culinari Català
- 784 pàgines | 29,90 euros
- Arpa /Ara Llibres
- Cuina
Editat per l'Institut del Patrimoni Culinari Català, el Corpus de la Cuina Catalana, s'ha convertit en l'obra de referència del patrimoni culinari català des que es va llançar la seva primera edició fa vint anys. És una eina de treball imprescindible per a tothom que vulgui aprofundir en l'estudi de la cuina del nostre país. En paraules Massimo Montanari, catedràtic de la Universitat de Bolonya i considerat un dels màxims experts mundials en Història de l'Alimentació, el Corpus de la Cuina Catalana és "una obra única a Europa en l'àmbit de les publicacions sobre cuina tradicional".
El projecte el va iniciar Pepa Aymamí, directora de l'Institut del Patrimoni Culinari Català, l'any 2002, amb la primera edició de l'obra, que es va editar el 2006. Des d'aleshores, el Corpus s'ha anat revisant, sempre sota criteris científics, i fent noves edicions per mantenir l'inventari del nostre patrimoni culinari actualitzat. L'editorial Arpa, juntament amb Ara Llibres, coediten aquesta última edició del Corpus.
