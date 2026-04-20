Els mites de Sant Jordi, desmuntats: la venda de mediàtics és minoritària i el català i la diversitat de gèneres regnen
L'ACN repassa amb el Gremi de Llibreters falses creences de la diada del llibre a Catalunya
Violeta Gumà / Eli Don (ACN)
Sant Jordi està envoltat de creences que no sempre tenen una translació directa a la realitat. El rànquing de llibres més venuts, copat principalment per autors mediàtics, és un reflex real de les vendes de la jornada o representa un percentatge anecdòtic? Es regalen sobretot novel·les o altres gèneres també hi tenen un paper protagonista? Es venen més exemplars en català o castellà? La facturació de Sant Jordi representa el gruix de la caixa anual? L'ACN desmunta amb l'ajuda del Gremi de Llibreters els mites del dia del llibre i la rosa, on la realitat a carrers i llibreries confirma que les vendes d'autors mediàtics són minoritàries, que el català regna i que la ficció comparteix protagonisme amb el llibre infantil, l'assaig i el còmic.
Mite: només es venen els llibres d’autors mediàtics
Realitat: el rànquing de més venuts representa un percentatge d'entre el 5% i el 7% en funció de l'any. Per la campanya de Sant Jordi es venen milers de títols diferents — per exemple, el 2025 se'n van vendre 74.450-, cosa que mostra la diversitat de gustos més enllà del rànquing de vendes. Més d'un 90% de llibres escollits que no són d'autors mediàtics, un fet que constata, segons Eric del Arco, president del Gremi de Llibreters, la "gran bibliodiversitat que hi ha per Sant Jordi". Del Arco entén la tria d'un llibre per Sant Jordi com un "acte d'amor a una altra persona" per trobar el que creus que li agradarà més. "A vegades, quan no tens més solució, et regeixes per unes llistes de mediàtics que el dia abans quasi que ja et diuen qui guanyarà", apunta.
Mite: la novel·la és la reina de la diada
Realitat: del venut per Sant Jordi, la ficció representa el 35% de les vendes, la literatura infantil i juvenil el 29,9%, la no-ficció el 23,8% i el còmic l’11,3%. Concretament, en català, la literatura infantil i juvenil suposa el 38,6%, la ficció el 33,7%, la no-ficció el 20,8% i el còmic el 6,9%. Quant al castellà, la ficció assoleix el 36,5%, la no-ficció el 27%, la literatura infantil i juvenil el 20,4%, mentre que el còmic arriba al 16,1%. Del Arco reconeix que el fet que els llibres que es compren per Sant Jordi siguin sovint per a regalar, cedeix a la novel·la més protagonisme, ja que té un "espectre més genèric i està pensada per a un públic molt més ampli". Ho circumscriu dins de la "normalitat" perquè els temes que s'aborden són àmplies, des de la novel·la històrica, la romàntica, la introspectiva o la novel·la del jo. "Tot és narrativa i, per això, és normal que tingui preeminència", afegeix. Amb tot, destaca la rellevància de vendes en literatura infantil i juvenil, ja que es busquen molts llibres per a nens.
Mite: Sant Jordi representa gairebé totes les vendes anuals
Realitat: és un dia clau, però la major part de les vendes es reparteixen al llarg de l’any, ja sigui amb campanyes com les de Nadal o les de setembre, amb l'inici del curs escolar. El Gremi estima que la facturació de la diada suposa entre un 6% i un 7% del total anual. Assenyalen, tanmateix, que això no afecta de manera igual totes les llibreries i que l'impacte depèn sobretot de la seva tipologia i del territori on està ubicada. Hi pot haver llibreries que per la diada facturen entre un 2% i un 3%, mentre que en d'altres aquesta xifra ascendeix fins al 20%. En total, la facturació va ascendir l'any passat a 26,1 milions d'euros, un increment del 2,8% respecte al 2024. Per Del Arco, és "innegable" que és un dia en què les llibreries venen molts llibres, un flux d'ingressos que els permet arribar al mes de juny o juliol. "Si el Déu Sant Jordi ens fes rics per la diada, ens retiraríem tots", bromeja. Alhora, també destaca que el marge que tenen els llibreters aquell dia és menor, ja que s'hi apliquen descomptes i, per contra, tenen moltes més despeses de personal i compra de títols.
Mite: sempre es venen més llibres en castellà, especialment, a Barcelona
Realitat: del total de llibres venuts l'any passat, el 52,3% són en català i el 47,7% en castellà. Per demarcacions, a Barcelona el català va suposar el 51,6% dels exemplars venuts, a Girona el 64,3%, a Lleida el 61,3% i a Tarragona el 49,5%. Per tant, per Sant Jordi, el llibre en català s'imposa. "És una festa molt de país, un element emocional que lliga amb Catalunya, el lloc on passa la festa i que té una llengua, pròpia, el català", precisa. Això no passa la resta de l'any, en què la llengua catalana pateix perquè té una producció menor. També apunta al fet que la promoció que es fa és majoritàriament del llibre en català, amb autors d'aquí i amb firmes dels escriptors propers. "Per tant, si habitualment la proporció està entre un 40%-60% en favor del castellà, aquell dia s'inverteix en pro de la llengua catalana".
Mite: les llistes de més venuts són inventades
Realitat: els rànquings representen només una part de la realitat d’un mercat molt més ampli — en l’edició 2025 es van vendre més de 2 milions d’exemplars-, una xifra rècord, però només una part d’aquests es tradueixen en més venuts al top. La llista s’elabora després de processar les dades de vendes de les més de dues-centes trenta llibreries d’arreu de Catalunya que formen part de LibriRed, incloses les vendes de les parades al carrer i segons estimacions de GFK. Al final de la diada s’ofereix un rànquing orientatiu que es perfila els dies posteriors.
Segons del Arco, malgrat reconèixer que als llibreters no els agraden les llistes de més venuts, entén que respon a una necessitat mediàtica d'una societat on sembla que només pugui guanyar un. "La grandesa de Sant Jordi, però, rau en el fet que ha estat repartit entre diferents autors, entre diferents editors, entre diferents grups editorials... respon a l'intent de posar un nom a alguna cosa que en realitat és tot el contrari", defensa. Però les llistes de més venuts són un "mite real", és a dir, defensa que són "reals, però mitifiquen una realitat". "No hi ha un llibre que destaqui com a molt, molt, molt més venut, perquè el més venut és el global", sosté.
Alhora, però, esgrimeix que malgrat que el Sant Jordi sigui "molt més" que una llista de més venuts, el Gremi de Llibreters i la Cambra del Llibre dediquen "molts esforços" a recollir les dades que fan sigui "el més real possible".
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Cinc detinguts, d’entre 17 i 47 anys, relacionats amb el crim de l'home que va ser trobat mort a casa seva a Balsareny
- Què pots incloure al teu testament vital a Catalunya i per què convé revisar-lo amb els anys
- Paradís de tulipes amb vista al Pedraforca
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- Un adolescent de la Catalunya central buida els comptes de la família en webs de pornografia
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores