Manresa s'afegeix a les manifestacions de la plataforma Sant Jordi per la Llengua
La ciutat s’estrena com a seu d’aquesta jornada reivindicativa que, per segon any consecutiu, vol fer una denúncia als carrers del retrocés del català
La mobilització es farà el mateix dia 23 i començarà a les 7 de la tarda a la Plaça Neus Català | Després dels parlaments, l'acte el clourà els Tirallongues
Regio7
Amb el lema "Llibre, rosa i mani!", Sant Jordi per la Llengua a Manresa ha convocat per al dia 23 una mobilització que començarà a les 7 de la tarda a la Plaça Neus Català de la capital del Bages. La ciutat s’estrenarà com a seu d’aquesta jornada reivindicativa que l'any passat es va fer pels carrers de Girona i Barcelona i que busca descentralitzar la lluita pel català i portar-la a cada racó del país. Enguany, l’organització ha decidit ampliar l’acció territorial.A banda de Manresa, també es faran manifestacions a Barcelona, Girona, Reus, Tortosa, i Igualada. La convocatòria ha rebut el suport d’una trentena d’entitats civils i socials, com Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua o el Sindicat de Llogateres.
Per segon any consecutiu, aquesta plataforma vol fer una denúncia als carrers del retrocés del català i l’augment de les discriminacions lingüístiques. L’acte de Manresa neix amb una voluntat clarament unitària, sumant forces entre sindicats, entitats culturals, esportives i moviments socials de la comarca. L’organització remarca que la defensa del català no és una qüestió aïllada, sinó que està íntimament lligada al model de país. Com recull el manifest, “el model econòmic basat en el turisme i l’especulació immobiliària precaritza les nostres vides i dificulta l’arrelament i l’accés a la llengua per a tothom”, recull el manifest. La concentració a la Plaça Neus Català i Pallejà no vol ser només una protesta, sinó una celebració de la resistència cultural.
El programa de l’acte inclourà la lectura del manifest unitari per part de representants del teixit social manresà i intervencions polítiques breus que situaran l'emergència lingüística a l'agenda pública. L’acte culminarà amb la colla castellera Tirallongues, que aixecarà un pilar per simbolitzar la fermesa i la verticalitat de la llengua catalana.
L’equip de Sant Jordi per la Llengua al Bages fa una crida a totes les entitats i col·lectius a adherir-se a la convocatòria i a participar activament en el que s’espera que sigui una jornada històrica a la capital del Bages. L’organització recorda que el català és "l’eina que ens permet construir comunitat en un món cada cop més hostil" i que aquest Sant Jordi la millor manera de celebrar-lo és defensant-lo al carrer.
La plataforma
La iniciativa Sant Jordi per la Llengua neix a partir de la inquietud de joves vinculats al teixit associatiu de Barcelona preocupats pel català, arribant a la conclusió que cal portar les reivindicacions per la llengua als carrers de la ciutat i vincular-les a altres lluites socials.
