CINEMA
L’artesenca Maria Berenguer estrena un curt al BCN Film Fest
La jove estudiant de Comunicació Audiovisual i membre de l’equip digital de Regió7 assistirà demà dimecres a la presentació en societat de «Samsara» als cinemes Verdi, una peça de catorze minuts concebuda com a treball de fi de curs
Un ingredient secret i un cambrer estressat són les dues claus argumentals de "Samsara", el nom d’un restaurant de sushi famós pels seus plats i el títol del curtmetratge que es projecta avui en el marc del BCN Film Fest amb la jove bagenca Maria Berenguer (Artés, 2004) en l’equip creatiu. «El vam plantejar d’una manera molt professional per poder-lo presentar en diferents llocs», explica l’estudiant de Comunicació audiovisual a la Universitat de Vic i membre de l’equip digital de Regió7. La projecció tindrà lloc demà dimecres (18.30 h) a la sala 1 dels cinemes Verdi de Barcelona, dins de la tercera sessió de la categoria de Nous Talents.
«Havíem de fer un treball de final de curs de l’assignatura de Direcció i producció audiovisual i multimèdia i ens van acabar triant pel festival», rememora Berenguer, qui va assumir tasques de producció, edició i so. El quintet que va idear el curt de 14 minuts el van completar Aina Pizà (direcció i edició), Lucia Maestro (càsting i direcció d’art), Paula da Hermoso (càsting i producció) i Fabiola González (guió i producció).
«Vam estar rodant tres dies i recordo que el primer me’l vaig passar caminant amunt i avall per temes de producció», apunta Berenguer viatjant amb la memòria a uns dies intensos que van implicar un munt de gent. Les cinc responsables del projecte van anar a buscar la col·laboració d’altres estudiants i es van adreçar a una agència d’actors i a aules de teatre de Manresa i Vic per completar un càsting extens. «Vam gravar al restaurant MR JI Sushi» de la capital d’Osona, «un lloc gran, i al mateix temps hi havia clients menjant, vam haver de treballar molt el so».
A "Samsara", el Rafa «és un noi que ve de Llatinoamèrica i troba feina en un restaurant de sushi que té fama de ser molt organitzat i impecable, un lloc on no es poden cometre errades». Un establiment «amb un ambient molt familiar que porten un pare i la seva filla» i on «d’un dia per l’altre desapareix un dels treballadors, el Lluís, fet que al Rafa li sembla molt estrany, però li responen que això forma part de la rotació dels cambrers».
L’espectador assisteix «en càmera lenta» a la degustació dels clients i percep que al sushi «hi ha alguna cosa especial». El restaurant, a més, «té una norma: els cambrers no poden entrar a la cuina», una obligació que el Rafa, un altre dels empleats, vulnera amb un desenllaç inesperat.
El quartet protagonista està interpretat per Javi Martín (Rafa), Víctor Villarroel (Lluís), Alejandro Toro (Hugo, el pare) i Àgueda Sans (Martina, la filla). Berenguer revisita aquelles jornades de feina intensa i explica que ho tenien «tot programat» perquè «quan arribaven els actors, poguéssim iniciar el rodatge». Els imprevistos són inevitables: «un dia, va fer molt vent i algunes escenes d’exterior les vam haver de repetir; a més, un carrer on també havíem de gravar vam trobar-nos que l’havien tallat i en vam haver de buscar un altre».
L’estrena d’avui als mítics Verdi -en una competició amb vint curts participants- serà un pas endavant en una trajectòria incipient que l’artesenca vol convertir en el seu ofici. «M’agrada l’audiovisual», afirma, «i sobretot la part creativa, escriure guions, l’edició, fer de càmera, ...».
