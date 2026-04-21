Què és el Cristall de Sant Valentí que es dipositarà al Museu del Manresa?
És una joia d’orfebreria, de gran valor històric i cultural, elaborada el 1850 a la qual s'atribuïen propietats especials en parts complicats
El propietari de la peça, Cristòfol Talaveron Planas, i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, han signat un acord de cessió gratuïta
Aquest tresor orfebrer es va portar a Madrid l’any 1857 amb motiu del naixement del fill de la reina Isabel II, el futur rei Alfons XII
En un gest destacat per a la preservació i difusió del patrimoni cultural, el senyor Cristòfol Talaveron Planas ha formalitzat la cessió temporal, en règim de comodat, del Cristall de Sant Valentí a l'Ajuntament de Manresa. Aquest tresor orfebrer es dipositarà al Museu de Manresa – Museu del Barroc de Catalunya, on romandrà durant un període inicial de deu anys.
L’acte de signatura d’aquest acord de cessió s’ha formalitzat pel seu propietari, Cristòfol Talaveron Planas, i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i amb l’assistència de la regidora de Cultura i Llengua de l’Ajuntament de Manresa, Tània Infante Martínez; i del gerent de MATMUSA, Jordi Serra Morales.
Què és el Cristall de Sant Valentí?
El Cristall de Sant Valentí, una peça singular d'orfebreria de gran valor històric i cultural, consta d'un globus de vidre adornat amb diverses franges metàl·liques, pedres precioses com rubís, maragdes, turqueses i brillants, i una cadena d'or. Històricament, l'objecte ha estat reconegut per les seves propietats especials en parts complicats, afegint així un significat simbòlic a la seva estructura artística. La joia, possiblement elaborada l’any 1850, va ser portada a Madrid l’any 1857 amb motiu del naixement del fill de la reina Isabel II, el futur rei Alfons XII.
L'Ajuntament de Manresa, a través de la regidoria de Cultura i Llengua, ha aprovat aquesta cessió en la Junta de Govern Local, considerant la notable contribució d'aquesta peça única al patrimoni cultural de la ciutat. El Museu de Manresa – Museu del Barroc de Catalunya s'encarregarà de la custòdia, conservació i difusió del Cristall, garantint-ne la integritat i promovent-ne l'exposició pública tant a nivell local com més enllà de les nostres fronteres, sempre respectant els drets i les condicions estipulades per Cristòfol Talaveron Planas.
