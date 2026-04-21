DIA DEL LLIBRE
Els millors llibres sobre benestar i salut per a aquest Sant Jordi 2026
‘Se han cometido errores (pero yo no fui)’, ‘Medicina narrativa’, ‘El maestro y su emisario’ i ‘Será por las hormonas’, entre les novetats
Beatriz Pérez
L’interès social per la psicologia com a disciplina acadèmica i, en concret, pel llenguatge psicològic i tot el que l’envolta ha anat creixent en els últims anys. ‘Gran guía visual de la psicología’, del japonès llicenciat en belles arts Masato Tanaka –que ja va publicar ‘Gran historia visual de la filosofía’ i ‘Gran guia visual de la historia’–, proposa un recorregut il·lustrat per la història de la psicologia i per algunes de les seves idees, autores i experiments fonamentals. L’obra reuneix més de 150 conceptes i teories de 96 pensadors i psicòlegs influents –des de Plató, Freud i Jung fins a Pavlov, Piaget, Bowlby o el test de Rorschach— amb l’objectiu de fer més comprensible la complexa arquitectura de la ment humana.
I més psicologia. En l’assaig ‘Se han cometido errores (pero yo no fui)’, dos prestigiosos psicòlegs socials exploren per què a les persones els costa tant reconèixer que s’han equivocat. Carol Tavris i Elliot Aronson parteixen de la dissonància cognitiva i dels mecanismes d’autojustificació per explicar com defensem creences absurdes, decisions fallides o conductes nocives per tal de protegir la nostra autoestima. El llibre mostra com la dissonància cognitiva no és només una teoria psicològica abstracta, sinó una cosa que influeix en debats públics molt vius, com el Black Lives Matter. A més, l’obra inclou un capítol dedicat a il·lustrar com la dissonància cognitiva està exercint un paper en l’actual escena política polaritzada, canviant els valors nacionals i posant en risc la mateixa democràcia.
‘Gran guía visual de la psicología’
Masato Tanaka
Blackie Books
23 €
‘Se han cometido errores (pero yo no fui)’
Carol Tavris i Elliot Aronson
Capitán Swing
25 €
A més, entre les novetats sobre salut i benestar d’aquest Sant Jordi també hi ha:
‘Medicina narrativa’
Rita Charon
Libros del Zorzal
19,90 €
La medicina narrativa és una manera d’entendre i practicar l’atenció sanitària que dona un valor central a com el pacient explica el que li passa, com ho viu i com ho interpreta el seu entorn. No és «medicina alternativa» ni substitueix l’evidència científica, sinó que intenta complementar aquesta última: el metge no es limita a símptomes i proves, sinó que també escolta l’experiència subjectiva del pacient.
‘El maestro y su emisario’
Iain McGilchrist
Capitán Swing
32 €
Aquest ambiciós assaig parteix de la diferència entre els dos hemisferis cerebrals per defensar que no es tracta només de funcions separades, sinó de dues maneres diferents de comprendre el món. L’hemisferi esquerre tendeix al detall, al control i a les coses mecàniques, mentre que el dret ofereix una percepció més àmplia, contextual i relacional.
‘Será por las hormonas’
Gemma Parramon Puig
Vergara
21,90 €
La prestigiosa psiquiatra Gemma Parramon, presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria, recorre la història de la medicina per desmuntar mites sobre la salut mental de la dona, alhora que explica com actuen les hormones femenines al cervell. Parramon reivindica la necessitat d’introduir una nova perspectiva en les etapes vitals de la dona.
‘Conspiritualitat’
Derek Beres, Matthew Remski i Julian Walker
Capitán Swing
26 €
Aquest llibre analitza com certs discursos de la ‘new age’, el benestar i l’espiritualitat alternativa han acabat barrejant-se amb el negacionisme, la desinformació sanitària i les teories de la conspiració. Des de la pandèmia, hi ha un auge d’‘influencers’ que converteixen espais suposadament dedicats al creixement personal en canals que generen desconfiança cap a la salut pública.
‘Microbiota y salud mental’
Ignacio López-Goñi
La esfera de los libros
18,90 €
Cada vegada més estudis demostren que la microbiota està relacionada amb malalties com l’obesitat, la diabetis i fins i tot la depressió, el Parkinson o l’Alzheimer. El catedràtic de Microbiologia Ignacio López-Goñi, un dels experts més importants en el vincle entre intestí i cervell, explica com alterar la microbiota per millorar la salut mental.
‘Social’
Matthew D. Lieberman
Capitán Swing
25 €
Aquest assaig afirma que la connexió amb els altres no és un afegit de la vida humana, sinó una necessitat bàsica inscrita al cervell. A partir d’investigacions en neurociència social, l’autor defensa que la ment humana està programada per orientar-se cap a altres persones, interpretar les seves intencions, buscar vincles i patir quan aquests llaços es trenquen o es debiliten.
‘Enredados’
Michael Hornberger
Crítica
20,90 €
Aquest professor d’investigació aplicada en demència del Regne Unit presenta una guia clara, amable i rigorosa, amb un llenguatge accessible i exemples quotidians, sobre l’Alzheimer. Hornberger explica, entre altres coses, com es manifesta la malaltia, quins factors augmenten el risc, quins protegeixen el cervell i com reconèixer els primers símptomes.
‘Dormir para vivir’
Alfredo Rodríguez-Muñoz
Kailas
22,90 €
Aquest catedràtic en Psicologia de la Universitat Complutense de Madrid i expert en son aborda, en aquest llibre, «la ciència del descans en l’era del cansament». Hi explica per què el son i el descans són fonamentals per afrontar l’ansietat i el ritme de vida actual. «El somni no és una interrupció de la vida, sinó la continuïtat més sàvia», defensa.
‘Medicina psiquedélica’
José Carlos Bouso
Kairós
24,04 €
Assaig divulgatiu en què l’autor revisa el renaixement contemporani dels psicodèlics des d’una perspectiva clínica, científica i cultural. Bouso analitza l’evidència disponible sobre la psilocibina, l’MDMA, l’LSD o l’ayahuasca i examina fins a quin punt poden ser útils i segures en el tractament de problemes de salut mental, sense deixar de banda els seus límits i riscos.
‘Inmunidad en forma’
Alfredo Corell
Planeta
20,90 €
L’immunòleg i divulgador Alfredo Corell ofereix claus sobre com entrenar les defenses i potenciar el sistema immunitari, una cosa crucial per viure més i millor. A més d’explicar per què de vegades fallen les defenses, Corell també aborda les «immunoestafes»: aliments, suplements o teràpies anunciades com a «potenciadores del sistema immunitari».
‘La era del diagnóstico’
Suzanne O’ Sullivan
Ariel
20,90 €
Aquesta neuròloga, experta en pacients amb malalties psicosomàtiques, argumenta com l’actual obsessió pel diagnòstic –autisme o TDAH, per exemple– pot provocar danys. El llibre també inclou capítols sobre cribratges, genètica i els efectes psicològics de saber massa sobre el propi cos. És un text rigorós, però no neutral i convé llegir-lo al costat d’altres fonts.
‘Le seré sincero, no pinta bien’
Álvaro Carmona
Crítica
22,90 €
Plantejat com «un viatge a través de l’art i la malaltia», aquest llibre recorre 42 obres mestres per fer una espècie d’«autòpsia del passat» i observar com el cos, la malaltia i la salut han marcat també la creació artística. Amb un to divulgatiu i accessible, l’autor –doctor en Medicina Molecular– barreja coneixement, curiositat i mirada clínica.
‘17 de marzo: la vacuna nos cambió la vida’
Daniel Torrado Medina
Murciégalo Ediciones
18 €
Aquest còmic explica la història real de Pedro García, un professor que, com a treballador essencial, es va vacunar contra la covid el 2021. A conseqüència del fàrmac d’AstraZeneca, va patir diversos trombes. El Pedro, que defensa que no és negacionista ni antivacunes, va posar una denúncia. La justícia li va donar la raó i va declarar accident laboral.
‘La hora del corazón’
Irvin D. Yalom i Benjamin Yalom
Destino
19,90 €
Irvin D. Yalom és un dels psicoterapeutes més influents de l’actualitat però, als 90 anys, la seva memòria ja no funciona igual. En aquest llibre, escrit amb l’ajuda del seu fill, explica com va decidir reinventar la seva pràctica: si abans les teràpies eren llargues i podien durar anys, ara realitza sessions úniques d’una hora. Yalom presenta històries de pacients reals –tot i que anònims–.
‘El valor de la intuición’
Mikel Alonso
Ariel
19,90 €
Aquest doctor en neurociència aplicada al comportament planteja que la intuïció no és una pressentiment irracional ni un fenomen misteriós, sinó una capacitat mental real i cultivable que influeix en moltes decisions. Alonso explora com actua aquesta intel·ligència intuïtiva i quin paper juga a la feina, l’esport, les relacions o la vida quotidiana.
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Manresa estrena el dispositiu de regularització de migrants amb llargues cues des de primera hora del matí
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Un home gran resulta ferit en un accident al Passeig de Manresa
- L'advocat acusat de falsificar informes mèdics a Manresa i Berga accepta una condemna de dos anys de presó i 180.000 euros de multa