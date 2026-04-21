Quins són els llibres més venuts a les portes de Sant Jordi?
Rodríguez Sirvent, Pratsobrerroca, Espinosa, Andreu i Torralba, lideren la ficció en català
ACN
'Crispetes de matinada' (La Campana), de Regina Rodríguez Sirvent, 'El joc del silenci' (La Campana), de Gil Pratsobrerroca, i 'No has estat mai sol' (Rosa dels Vents), d'Albert Espinosa, lideren la ficció en català a les portes de Sant Jordi del rànquing elaborat pel Gremi d’Editors resultat de l’informe de LibriData entre el 13 al 19 d'abril. En no-ficció, destaquen 'Manual de defensa del català (Univers), d'Òscar Andreu, 'Anatomia de l'esperança (Destino), de Francesc Torralba, i 'On neix la llum' (Columna), d'Oriol Mitjà. Quant al castellà, 'La intriga del funeral inconveniente' (Seix Barral), d'Eduardo Mendoza, 'Comerás flores' (Libros del Asteroide), de Lucia Solla, i 'Una nina buena' (Suma), d'Elisabet Benavent, encapçalen la ficció.
En no-ficció, '5 setmanas para desinflamarte' (Grijalbo), de Blanca García-Orea Haro, 'Rosalía, por ahí por Barcelona...' (La Vanguardia Ediciones), de Maricel Chavarria, 'Alzar el duelo' (Harpercollins), de Paz Padilla, són els més ben situats en castellà.
