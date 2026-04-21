Quins són els llibres més venuts a les portes de Sant Jordi?

Rodríguez Sirvent, Pratsobrerroca, Espinosa, Andreu i Torralba, lideren la ficció en català

Diversos llibres a la llibreria Documenta de Barcelona

Diversos llibres a la llibreria Documenta de Barcelona / Eli Don

Barcelona

 'Crispetes de matinada' (La Campana), de Regina Rodríguez Sirvent, 'El joc del silenci' (La Campana), de Gil Pratsobrerroca, i 'No has estat mai sol' (Rosa dels Vents), d'Albert Espinosa, lideren la ficció en català a les portes de Sant Jordi del rànquing elaborat pel Gremi d’Editors resultat de l’informe de LibriData entre el 13 al 19 d'abril. En no-ficció, destaquen 'Manual de defensa del català (Univers), d'Òscar Andreu, 'Anatomia de l'esperança (Destino), de Francesc Torralba, i 'On neix la llum' (Columna), d'Oriol Mitjà. Quant al castellà, 'La intriga del funeral inconveniente' (Seix Barral), d'Eduardo Mendoza, 'Comerás flores' (Libros del Asteroide), de Lucia Solla, i 'Una nina buena' (Suma), d'Elisabet Benavent, encapçalen la ficció.

En no-ficció, '5 setmanas para desinflamarte' (Grijalbo), de Blanca García-Orea Haro, 'Rosalía, por ahí por Barcelona...' (La Vanguardia Ediciones), de Maricel Chavarria, 'Alzar el duelo' (Harpercollins), de Paz Padilla, són els més ben situats en castellà.

Quins són els llibres més venuts a les portes de Sant Jordi?

Quins són els llibres més venuts a les portes de Sant Jordi?

