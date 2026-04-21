Set llibres que reflexionen sobre el dol
La Fundació Mémora celebra deu anys de la seva selecció de lectures per Sant Jordi, una iniciativa que posa en valor la lectura com a suport en moments de pèrdua
Llegir és la millor de les eines amb què comptem els éssers humans per aprendre. Però els llibres no només són una font de coneixement, també poden connectar amb el públic a través de les emocions. Un exemple molt clar seria el del dol, una situació que intentem evitar o que, en moltes ocasions, es redueix a silencis incòmodes. Tanmateix, el dol forma part de la vida i, quan arriba, cal intentar comprendre’l. En aquest buit emocional, la lectura pot convertir-se en una eina inesperadament poderosa.
En un reportatge al Regió 7, la psicòloga Judit Trench, que dirigeix els grups de dol de Mémora a Manresa, ho explicava així: “La lectura pot ser una eina molt útil per aprendre a gestionar la mort d’una persona propera perquè hi ha llibres més instructius que poden ajudar algunes persones, però cal destacar que els que narren experiències personals també poden ser de gran ajuda, doncs permeten que els lectors se sentin identificats amb els sentiments que s’expliquen".
Des de fa més d’una dècada i aprofitant Sant Jordi, que se celebrarà el 23 d’abril, la Fundació Mémora prepara un catàleg amb propostes que aborden la qüestió amb títols molt útils i actualitzats.
Comprendre el dol: posar paraules al dolor
Algunes lectures se centren a explicar què passa quan travessem una pèrdua, donant alguns missatges clau per entendre aquest procés, sovint contradictori. Un exemple seria “El dol: quan el dolor es fa carn”, de Gabriel Rolón, que aborda la pèrdua en un sentit ampli més enllà de la mort. L’autor parla de casos com la ruptura d’una relació, d’un projecte o d’una etapa vital. El seu enfocament convida a acceptar el dolor com a part inherent de l’experiència humana.
“Contra el silencio”, d’Alberto Gómez, parla d’un altre tipus de dol complex: el suïcidi, que és un dels més difícils d’elaborar per l’estigma i la culpa que l’envolten. A través de testimonis personals, el llibre trenca el silenci que sovint l’envolta i proposa un espai on compartir experiències i emocions.
La malaltia i la fragilitat: el dol abans de la mort
El dol, de vegades, comença molt abans, quan la malaltia arriba a la vida d’una família i la transforma. O no només això, també durant els últims anys de vida d’una persona gran. L’actor Sergio Peris-Mencheta relata a “730 días: la enfermedad como espejo del tiempo” l’impacte que suposa un diagnòstic de leucèmia i com aquest procés obliga a replantejar prioritats, relacions i el sentit del present.
També des de l’experiència de la cura en parla Javier Yanguas a “Cuando los volcanes envejecen”. L’autor se centra en l’envelliment i en l’acompanyament a les persones grans. El llibre ofereix una mirada humana sobre la dependència i el desgast emocional, visibilitzant un tipus de dol més silenciós: veure com algú es va apagant a poc a poc.
Trencar el tabú sobre la mort
La mort continua sent un tema envoltat de molt tabú. “Sobre la muerte y el morir: informados, pensados, hablados”, d’Andreu Garcia Aznar, aborda aspectes pràctics i legals com les voluntats anticipades o l’eutanàsia, entre d’altres. Un llibre que convida a reflexionar sobre com viure el final de la vida i a prendre decisions conscients.
D’una manera més divulgativa, Soledad Romero planteja preguntes més bàsiques a “El maravilloso libro de la muerte”. L’objectiu de l’autora és naturalitzar un tema que sovint evitem. El seu enfocament didàctic el converteix en una eina útil per introduir la conversa en diferents contextos.
El dol en la infància: acompanyar els més petits des de la comprensió
Els infants necessiten una mirada diferent per abordar la mort. Ells també viuen el dol, tot i que tenen formes diferents d’expressar-lo.
Ester Valls se centra en aquesta mirada amb “Ja hi som tots!”. Un llibre que aborda el tema des de l’experiència d’una nena que perd el seu germà abans de conèixer-lo. A través de la seva història, el llibre mostra la confusió, les preguntes i, sobretot, el silenci. És una lectura que ajuda adults i infants a obrir el diàleg i validar emocions.
