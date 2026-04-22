La ceretana Regina Rodríguez Sirvent i la bagenca Míriam Tirado ocupen la 'pole' de Sant Jordi
El darrer rànquing dels llibres més venuts situa les dues autores en la primera posició de ficció i literatura infantil i juvenil, respectivament
El Gremi d'Editors de Catalunyaha publicat avui el darrer rànquing de llibres més venuts previ a Sant Jordi i dues de les tres líders són autores del territori: la ceretana Regina Rodríguez Sirvent (Alp, 1983) manté per quarta setmana el lideratge en la categoria de ficció que ja va agafar a finals de març quan va arribar a les llibreries amb "Crispetes de matinada"; i la bagenca Míriam Tirado (Manresa, 1976) és la líder indiscutible en literatura infantil i juvenil amb el desè títol de la sèrie "Em dic Goa", que té per títol "Quin embolic, Goa!". Ambdues són les favorites per liderar les vendes d'aquest Sant Jordi.
"Crispetes de matinada" és la continuació de "Les calces al sol", la novel·la de tall autobiogràfic amb la qual Rodríguez Sirvent va irrompre fa tres anys en l'escena literària catalana. Les peripècies d'una catalana, la Rita Racons, que es troba en un moment de desconcert vital i va a fer de cangur a Atlanta van seduir milers de lectors. En la nova novel·la, la Rita, l'alter ego de la Regina, ja ha tornat a Barcelona i busca el seu lloc al món perseguint el somni de ser escriptora. L'èxit de "Crispetes de matinada" ha arrossegat "Les calces al sol", un longseller, a entrar en el Top-10 des de fa unes setmanes.
En el rànquing es manté segon el thriller "El joc del silenci", de Gil Pratsobrerroca, i Albert Espinosa escala fins a la tercera posició amb "No has estat mai sol". Desapareix del top-10 Empar Moliner, veïna de Castellbell i el Vilar, i irromp David Uclés en el quart lloc amb la traducció al català de "La ciutat de les llums mortes", premi Nadal d'enguany. Els guardonats Roger Bastida (Premi Santa Eulàlia), Carles Rebassa (Premi Sant Jordi) i Agnès Marquès (Premi Ramon Llull) continuen al top-10 juntament amb Eva Baltasar i Albert Sánchez Piñol.
La sèrie juvenil "Em dic Goa" ja ha superat els 350.000 lectors i el desè volum de la col·lecció continua engreixant la llista. La manresana Miriam Tiradoarriba a Sant Jordi com a capdavantera de la llista de literatura infantil i juvenil amb un nou títol que se centra en els canvis que viu la Goa des del retorn d'Anglaterra. Consultora en criança conscient, Tirado continua sumant adeptes en la seva faceta literària, que complementa amb la formació i altres formats creatius com el teatre.
Pel que fa a la no-ficció, Òscar Andreu és líder per tercera setmana consecutiva amb el seu "Manual de defensa del català": la popularitat de l'autor i el tema són una combinació perfecta per triomfar als taulells aquest Sant Jordi. L'única irrupció en el top-10 és "Garlanda", el debut literari de Maria Rovira, coneguda pel seu nom artístic, Oye Sherman. Per la resta, cal destacar noms com el del jove Pol Guasch, que fa gairebé tres mesos que és entre els més venuts amb "Relíquia", Natza Farré i Oriol Mitjà, dues personalitats conegudes en els seus àmbits que ofereixen testimonis personals sobre aspectes fins ara desconeguts de la seva biografia.
