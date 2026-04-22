Una cinquantena d'entitats s'adhereixen a la manifestació de la plataforma Sant Jordi per la Llengua a Manresa
La ciutat s’estrena com a seu d’aquesta jornada reivindicativaamb l'objectiu de reivindicar en el marc de la festivitat el retrocés del català
Regió7
Amb el lema "Llibre, rosa i mani!", Sant Jordi per la Llengua a Manresa ha convocat per al dia 23 d'abril una mobilització que començarà a les 7 de la tarda a la Plaça Neus Català de la capital del Bages. En total, na cinquantena d'entitats s'han sumat a aquesta iniciativa que busca reivindicar l'ús del català com a llengua habitual i exigir polítiques que "reverteixin el retrocés de l'ús social" d'aquesta.
La convocatòria ha rebut el suport institucions com l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages i la Regió Sanitària Catalunya Central. També s'han adherit a la protesta a la capital del Bages Òmnium Bages-Moianès, Plataforma per la Llengua i l'ANC Manresa. També hi haurà presència d'entitats veïnals com la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa (FAVM) i l'Associació de Veïns Vic-Remei.
Sumen el seu suport col·lectius de cultura popular com la Colla Castellera Tirallongues de Manresa, La Gatzara Fot-li Foc, el Grup Sardanista Dintre el Bosc i el projecte Manrússia Van del Pal. En l'àmbit de l'esport, entitats com el Manresa Rugby Club i l'Associació Esportiva Volei Manresa refermen el compromís de reivindicar el català a les pistes. Aquesta xarxa s'estén també al món del lleure i l'educació popular amb el suport de l'Esplai Safa, l'Esplai El Cep d'Artés, el Grup de joves esplai Minuatx i l'Esplai Vic-Remei, entre d’altres.
També hi haurà representació de sindicats com la USTEC Catalunya Central, La Intersindical i la CGT Ensenyament Catalunya Central. Així mateix, destaquen la mobilització de les famílies a través de l'AFI Escola Valldaura, l'AFA IEManresa, l'AFA Escola Montserrat de Sant Salvador de Guardiola i l'AFA Muntanya del Drac, entre d’altres. L’organització remarca la importància que espais com l'Ateneu Popular La Sèquia, l'Escola Popular Manresa i el Casal Independentista Alimara s’hagin adherit al manifest com a fars dels moviments socials a la ciutat. També consideren que la veu dels col·lectius juvenils i estudiantils és "fonamental per garantir el futur del català", un paper que assumeixen col·lectius com Arran Manresa , el SEPC Manresa , el Jovent Republicà del Bages i la JCC Catalunya Central.
La ciutat s’estrenarà com a seu d’aquesta jornada reivindicativa que l'any passat es va fer pels carrers de Girona i Barcelona i que busca descentralitzar la lluita pel català i portar-la a cada racó del país. Enguany, l’organització ha decidit ampliar l’acció territorial.A banda de Manresa, també es faran manifestacions a Barcelona, Girona, Reus, Tortosa, i Igualada.
