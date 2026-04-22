Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Crim de la BaellsSant Jordi 2026Fàbrica Nova de ManresaRegularització de migrantsAtropellament a AviàRosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Una cinquantena d'entitats s'adhereixen a la manifestació de la plataforma Sant Jordi per la Llengua a Manresa

La ciutat s’estrena com a seu d’aquesta jornada reivindicativaamb l'objectiu de reivindicar en el marc de la festivitat el retrocés del català

Parada de llibres per Sant Jordi

Parada de llibres per Sant Jordi / Jordi Borràs

Regió7

Manresa

Amb el lema "Llibre, rosa i mani!", Sant Jordi per la Llengua a Manresa ha convocat per al dia 23 d'abril una mobilització que començarà a les 7 de la tarda a la Plaça Neus Català de la capital del Bages. En total, na cinquantena d'entitats s'han sumat a aquesta iniciativa que busca reivindicar l'ús del català com a llengua habitual i exigir polítiques que "reverteixin el retrocés de l'ús social" d'aquesta.

La convocatòria ha rebut el suport institucions com l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages i la Regió Sanitària Catalunya Central. També s'han adherit a la protesta a la capital del Bages Òmnium Bages-Moianès, Plataforma per la Llengua i l'ANC Manresa. També hi haurà presència d'entitats veïnals com la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa (FAVM) i l'Associació de Veïns Vic-Remei.

Sumen el seu suport col·lectius de cultura popular com la Colla Castellera Tirallongues de Manresa, La Gatzara Fot-li Foc, el Grup Sardanista Dintre el Bosc i el projecte Manrússia Van del Pal. En l'àmbit de l'esport, entitats com el Manresa Rugby Club i l'Associació Esportiva Volei Manresa refermen el compromís de reivindicar el català a les pistes. Aquesta xarxa s'estén també al món del lleure i l'educació popular amb el suport de l'Esplai Safa, l'Esplai El Cep d'Artés, el Grup de joves esplai Minuatx i l'Esplai Vic-Remei, entre d’altres.

També hi haurà representació de sindicats com la USTEC Catalunya Central, La Intersindical i la CGT Ensenyament Catalunya Central. Així mateix, destaquen la mobilització de les famílies a través de l'AFI Escola Valldaura, l'AFA IEManresa, l'AFA Escola Montserrat de Sant Salvador de Guardiola i l'AFA Muntanya del Drac, entre d’altres. L’organització remarca la importància que espais com l'Ateneu Popular La Sèquia, l'Escola Popular Manresa i el Casal Independentista Alimara s’hagin adherit al manifest com a fars dels moviments socials a la ciutat. També consideren que la veu dels col·lectius juvenils i estudiantils és "fonamental per garantir el futur del català", un paper que assumeixen col·lectius com Arran Manresa , el SEPC Manresa , el Jovent Republicà del Bages i la JCC Catalunya Central.

La ciutat s’estrenarà com a seu d’aquesta jornada reivindicativa que l'any passat es va fer pels carrers de Girona i Barcelona i que busca descentralitzar la lluita pel català i portar-la a cada racó del país. Enguany, l’organització ha decidit ampliar l’acció territorial.A banda de Manresa, també es faran manifestacions a Barcelona, Girona, Reus, Tortosa, i Igualada

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Una cinquantena d'entitats s'adhereixen a la manifestació de la plataforma Sant Jordi per la Llengua a Manresa

Una cinquantena d'entitats s'adhereixen a la manifestació de la plataforma Sant Jordi per la Llengua a Manresa

84 comptadors permetran gestionar la càrrega turística i millorar la conservació de quatre espais protegits de Lleida

Les 24 Hores de Le Mans van veure el quart lloc de David Checa i l'abandonament de l'equip Basomba

Ha mort Maria Oliva, que havia regentat la popular fonda de Callús

Necrològiques del 23 d'abril del 2026

Marc Aloy confia trobar finançament per fer front al sobrecost de fer un pavelló nou al Congost

La ginebra manresana Outer Gin rep una medalla d'or a la London Spirits Competition

Els otorrinos coincideixen: “Dormir amb la boca oberta pot afectar seriosament la teva salut respiratòria”
Tracking Pixel Contents