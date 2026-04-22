La convocatòria del festival Itinera per impulsar artistes de micropobles romandrà oberta fins al 24 d'abril
Les dues primeres edicions van rebre més de 250 candidatures i van permetre incorporar 60 nous artistes amb 20 propostes musicals
Catalunya compta amb més de 480 municipis amb menys de 1.000 habitants, però la major part de les oportunitats culturals i musicals continuen concentrant-se a les grans ciutats. Aquesta realitat fa que molts artistes que desenvolupen el seu projecte des de zones rurals tinguin més dificultats per accedir a circuits professionals, escenaris o xarxes de programació. En aquest context, el Festival Itinera recorda que els artistes interessats es poden presentar a la 3a edició de la Convocatòria per a Artistes de Micropobles fins al pròxim 24 d'abril, una iniciativa promoguda amb la Fundació “la Caixa” que busca detectar i impulsar talent musical emergent vinculat al món rural.
La convocatòria s’adreça a artistes i formacions de petit format vinculats a municipis de menys de 1.000 habitants o a entorns rurals. L’objectiu és clar: facilitar que aquests projectes puguin accedir a escenaris professionals, visibilitat mediàtica i noves oportunitats dins el sector musical.
Amb dues edicions celebrades —que han rebut més de 250 candidatures d’artistes dels micropobles catalans—, la iniciativa ha evolucionat més enllà del concepte de concurs per posicionar-se com una plataforma consolidada d’impuls al talent musical emergent del territori. Fins ara, 60 nous artistes seleccionats a través de la convocatòria han passat a formar part del circuit del Festival Itinera amb 20 propostes musicals, un projecte que des de 2021 porta música en directe a micropobles de Catalunya i que ja acumula més de 1.000 concerts en 128 municipis amb prop de 20.000 espectadors.
Aquest model permet que la convocatòria ofereixi una oportunitat professional real, ja que els artistes escollits poden presentar el seu projecte dins la programació del festival, entrant així en contacte amb nous públics i programadors. D’aquesta manera, la iniciativa respon a la imperiosa necessitat de generar nous circuits culturals fora dels grans centres urbans i de reforçar el paper dels micropobles com a espais de creació artística.
“Aquest festival ens ha permès tocar arreu de Catalunya i descobrir pobles on potser no hauríem pogut arribar. Ha sigut una manera molt bonica de descobrir indrets a través de la nostra música, explica NUN, una de les bandes guanyadores de la passada edició, que destaca com la seva participació al circuit els va permetre presentar el seu projecte en nous escenaris i connectar amb públics i programadors d’arreu del territori.
Experiències com aquesta posen de manifest el potencial del projecte: històries d’artistes que creen des dels micropobles i que troben en Itinera una oportunitat real per fer créixer la seva trajectòria musical. Amb aquesta tercera edició, la convocatòria reforça el seu paper com una plataforma per detectar i impulsar talent emergent del món rural, contribuint a generar noves oportunitats artístiques fora de les grans ciutats i a demostrar que el talent musical també neix —i pot créixer— als micropobles.
