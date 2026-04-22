Literatura
Dels atestats a la novel·la: Jaume Soler posa al descobert la investigació policial
La presentació de "La clau de la papallona" destaca la cura de l'autor a l'hora d'explicar els procediments del cos d'ordre amb una fluïdesa que convida a engolir el llibre
La revetlla de Sant Jordi d'aquest 2026 a la Biblioteca Vinyes i Cluet s'ha dedicat a la publicació que es projecta com un dels èxits locals d'aquesta diada del llibre i la rosa al Berguedà. Acompanyat de l’editor i de companys del cos, Jaume Soler ha presentat davant una quarantena de persones La clau de la papallona (L'Albí), novel·la policíaca que té com a principal imant pel lector berguedà que es desenvolupa en molts àmbits de la comarca i la Catalunya Central. També ha contribuït a la curiositat general, i així s'ha fet constar en l'acte, la "coincidència macabra" amb l'actualitat, per la investigació encara en curs per l'aparició d'una persona sense vida a l'embassament de la Baells, així com passa al llibre. Entre els presents s'ha posat en relleu com el relat atrapa al lector i la versemblança per l'experiència al cos d'aquest caporal dels Mossos d'Esquadra a l'hora de tractar el decurs d'una investigació criminal com la quina es presenta a la novel·la.
"És una novel·la àgil de llegir. Acabes un capítol amb ganes de continuar amb el següent, sense pensar en l'hora d’anar a dormir", ha reconegut el cap de seguretat ciutadana de la comissaria de Mossos de Berga, Òscar Sánchez, qui s'ha sentit totalment interpel·lat per la forma que s'expliquen els procediments en aquests casos. Ho ha verificat el màxim responsable de l'àrea a la capital berguedana, José María Télez, cap d'investigació de la comissaria de Mossos a Berga, qui ha aplaudit que el relat sobre la tasca està molt ben elaborat, "malgrat que ell no treballi en la investigació". "La novel·la té un realisme i una visió propera que s'ha de felicitar", remarcava.
L'explicació d'aquesta "lectura fàcil, entenedora i directa", tal com s'hi ha referit el mateix autor, es troba precisament en la seva professió. Concretament, en els atestats policials, en els quals "hem d'explicar tot sense guarniments que distreguin la qüestió". Així, de forma autodidàctica, detalla que ha anat construint el relat a partir de les diferents idees que ha anat aterrant en un tot que els lectors estan valorant molt positivament. Una forma de treballar totalment oposada a l'habitual, segons ha apuntat l'editor, Jaume Huch, destacant la pulcritud de l'obra sense necessitat de guions ni esquemes. I una senzillesa que no ha descuidat els detalls, ha assenyalat, amb un resultat especialment acurat a l'hora de trobar els personatges: des de la parella protagonista, als destacats amb pes, així com els secundaris.
I, com era d'esperar, s'han plantejat les semblances amb el cas que, la darrera setmana, copsa l'atenció del veïnat. Tot i que els fets no siguin "fil per randa el mateix que ha passat i que encara no sabem del cert", ha dit l'editor, de seguida van tenir clar que "no volíem fer sensacionalisme". Sigui com sigui, els ponents s'han referit a una realitat evident, i és que aquestes temàtiques han guanyat popularitat: "La societat ens ho demanda, i ho veiem amb unes sèries de policia, d'investigació i crims que tenen èxit", reflexionava Télez. De fet, els tres membres del cos d'ordre han aprofitat l'avinentesa per traslladar confiança i tranquil·litat sobre l'eficiència de la institució, malgrat la complexitat que poden arribar a suposar certs casos.
Soler n'ha fet una representació en una novel·la que, tot i ser la primera de l'autor dins el gènere policial, té garantida la continuïtat. Sense voler treure el protagonisme d'aquest primer volum, l'autor ha confirmat -impulsat per l'editor- que la segona part de La clau de la papallona està ja molt avançada.
Subscriu-te per seguir llegint
