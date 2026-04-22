Firmes de llibres per Sant Jordi a Sant Fruitós de Bages: qui, quan i on seran?

Consulta tots els autors locals que seran a la capital del Bages aquest 23 d'abril

Diversos llibres en una llibreria / Eli Don

Regió7

Manresa

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages impulsa per primera vegada una iniciativa per donar visibilitat i posar en valor els escriptors i il·lustradors locals en el marc de la Diada de Sant Jordi. Durant el matí, diferents autors i autores santfruitosencs signaran els seus llibres en una parada conjunta, situada a la carretera de Vic, a l’alçada de la plaça Onze de Setembre.

A la parada hi haurà llibres editats per l’Ajuntament com els de la col·lecció de contes de Sala i Ricardis, el llibre de la Festa de l'Arròs, el llibre 100 anys del futbol a Sant Fruitós de Bages, entre altres llibres d'història local.

A continuació, fem un recopilatori de tots els autors que signaran:

  • De 10.00 a 13.00 h – Narcís Lupón Sala, Einstein a Barcelona (2026)
  • De 10.00 a 11.00 h – Clara Oliveres Peig, il·lustradora del conte Sala i Ricardis i el drac de Sant Fruitós (2022), muralista i il·lustradora dels premis Montpetit.
  • De 10.00 a 11.00 h – Marta Genís Martínez, il·lustradora de dos contes de Sala i Ricardis i il·lustradora dels Fruitons
  • De 11.00 a 13.00 h – Jaume Grandia Cortina, escriptor de llibres d’història local, relats i assaig. Últim títol: Relats de crims al Bages (2025)
  • De 11.00 a 12.00 h – Rosa Camprubí Miró, autora de 18 contes de la col·lecció Sala i Ricardis
  • De 12.00 a 13.00 h – Josep Maria Esquius Prat, Sant Benet de Bages: patrimoni, història i cultura

Cristòfol Gimeno diu adéu a 27 anys d'alcaldia a Castellgalí i passa el relleu a Marcos Álvarez: "Seré l'alcalde de tots"

El CF Martorell guanya a Sant Cugat i assoleix l'ascens a Lliga Elit (0-1)

Dels atestats a la novel·la: Jaume Soler posa al descobert la investigació policial

El Barça es proclama campió de la Lliga F en golejar l'Espanyol amb les no tan habituals (1-4)

El Cadí la Seu renova l'entrenador, Pepe Vázquez, l'endemà de celebrar la permanència

Primavera Sound 2026: Barcelona es prepara per a una setmana de macroconcerts i actuacions gratis

84 comptadors permetran gestionar la càrrega turística i millorar la conservació de quatre espais protegits de Lleida

Tracking Pixel Contents