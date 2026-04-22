Firmes de llibres per Sant Jordi a Manresa: qui, quan i on seran?

Consulta tots els autors locals que seran a la capital del Bages aquest 23 d'abril

Gent en una parada de Sant Jordi a Manresa / Oscar Bayona / RG7

Com cada any, Manresa ha convidat diversos autors locals a compartir amb els lectors el dia del llibre. Al llarg de la jornada, a la parada de la Parcir, la parada de l'Abacus o a la de Zenobita, entre altres, hi haurà autors locals que signaran i firmaran llibres als qui s'acostin a saludar-los

A continuació, fem un recopilatori de totes:

A la parada de Parcir

D'11:00 a 14:00h:

  • M. Josep Rosanas: "L'últim vol"
  • Aina Cano: "Pregúntale al invierno"
  • Jordi Santasusana: "Toquen a matar"
  • Eduardo Naya: "El buen inglés"
  • Vicenç Furió: "La boia"

De 16:00 a 20:00 hores:

  • Delfí Vilaseca: "Fin: Tu corres, tots correm"
  • Irene Solanich: "Paraules de mort"
  • Narcís Lupon: "Einstein a Barcelona"
  • Maribel Vila: "Quiet, vine, seu"
  • Laia Codina i Noemí Galera: "El secret de les flors de Bach"
  • Marc Bernadich: "Model DO"
  • Galdric Sala i Teresa Montsech: "El misteriós origen del guix lunar"

A la parada de l'Abacus

D'11:00 a 12:00h:

De 12:00 a 13:00h:

De 13:00 a 14:00h:

De 17:00 a 18:00h:

De 18:00 a 19:00h:

De 19:00 a 20:00h:

A la parada de l'editorial Zenobita

A partir de les 12:00 h:

A partir de les 18:

