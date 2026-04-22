Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
Editorials com Planeta o Penguin Random House envien llibres a la surienca Anna Vázquez per que els promocioni als seus perfils
Aquest dimarts és el dia en què molts comprem llibres: tradició, pressió social o excusa. Sant Jordi encén la passió lectora, però sovint s’apaga en qüestió de dies i els volums queden oblidats en un prestatge. No és el cas de l’Anna Vázquez (Súria, 1996), que ha fet de la lectura una reivindicació diària. Comparteix aquesta passió a Instagrami TikTok (@annavaroslife), on suma 11.000 i 24.000 seguidors respectivament, i s’ha consolidat com una veu de pes dins el sector.
La seva relació amb els llibres ve de lluny. «De petita, amb la mare passàvem hores a les llibreries», recorda, amb una infància marcada per Geronimo Stilton i la fantasia. A l’adolescència va descobrir el gènere romàntic, amb títols com After o Cazadores de Sombras. També van atrapar-la les històries de Wattpad, una plataforma que permet llegir històries publicades pels seus propis usuaris. Amb la universitat -carregada d’obligacions i novetats- va fer un standby.
Va fer gestió turística i hotelera a l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (Esade) i amb l’exigència dels estudis, «no trobava temps per a llegir», confessa. Fins que la tradició va reconquistar-la. Un Sant Jordi van regar-li la novel·la romàntica Cuando no queden más estrellas que contar, transcendental en la seva vida. No va ser un volum condemnat a la pols, sinó el punt de partida.«Li recomano a absolutament tothom», apunta. Sí, fins i tot a mi. Me l’apunto per a demà. «Una història de superació i nous inicis. Em va tornar l’amor pels llibres», confessa.
A partir d’aquí, va entrar a la comunitat de booktok: primer observant, després creant. «Un dia vaig demanar a una amiga si m’hi veia, i no ho va dubtar», comenta. En paral·lel, treballa a Empatif, una empresa manresana especialitzada en recursos humans, fundada per la seva mare. Vázquez forma part del departament de màrqueting. Sí, s’allunya del turisme, però en aquest sector hi va trobar la seva passió. Aquesta feina, de fet, ja la va preparar per fer el salt natural a la creació de contingut, que va centrar en el romanç i la fantasia.
Esdeveniments literaris
El 2024 va assistir al seu primer esdeveniment literari: «No m’ho creia». Des de llavors, les invitacions han crescut, sobretot després d’entrar a l’agència Lenke. Tot i definir-ho com un hobby, aquest li ha permès «crear una comunitat» i situar-se com a referent per a grans grups com Planeta o Penguin Random House, que li envien llibres habitualment. Un estil minimalista i inspirador «va ser la clau» per fer-se notar.
Tot i això, manté una mirada crítica sobre les xarxes socials: «hi ha molta autoexigència al darrere» que sovint no es veu. Cada vídeo amaga hores d'edició que queden convertides en clips de pocs segons. I el sacrifici no sempre és equivalent a bons resultats. Fins i tot quan s'assoleixen, són només indicadors que cal interpretar amb cautela. «No ho són tot», alerta. De fet, destaca el perill de prendre plataformes com Instagram o TikTok com a «espais d'evasió». És fidel a refugiar-se en llibres per contra, que contribueixen a «alimentar la imaginació». En aquest sentit, considera que l'hàbit de llegir és fruit de la paciència, i de la cerca de gèneres que s'adaptin a la nostra personalitat: «De petits ens agrada llegir, però ho acabem deixant quan no trobem res que ens enganxi».
No sap què li proporcionaran les xarxes, però té clar que vol continuar aprenent-ne. Alhora, continuarà perfeccionant les seves habilitats per seguir creixent en la seva carrera professional. Sempre ho farà, però, acompanyada dels llibres.
Subscriu-te per seguir llegint
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Manresa estrena el dispositiu de regularització de migrants amb llargues cues des de primera hora del matí
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- Un home gran resulta ferit en un accident al Passeig de Manresa