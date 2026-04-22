Els llibres preferits de més de 150 personalitats per aquest Sant Jordi
Cares conegudes del món polític, social, econòmic, cultural i periodístic avancen a l'ACN les recomanacions literàries
ACN
Els nous llibres de Pol Guasch, 'Relíquia', i d'Emmanuel Carrère, 'Kolkhoz', juntament amb l'èxit de Lucía Solla 'Comerás flores', són els més recomanats per les més de 150 personalitats de l'àmbit polític, social, econòmic, cultural i periodístic consultades per l'ACN de cara a Sant Jordi. S'hi sumen 'El joc del silenci', de Gil Pratsobrerroca; 'La intrusa' d'Irene Pujadas; i 'L’última vegada que et dic adeu', de Natza Farré. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, escull ‘Al bosc vermell, un cavall fuig’ (Angle Editorial) mentre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, tria 'Anatomia de l’esperança', de Francesc Torralba; el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, escull 'El principio del mundo', de Jeremías Gamboa, mentre que ‘La generación ansiosa’, de Jonathan Haidt, és l'opció de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
Josep Rull, el president del Parlament, es decanta per ‘Ànima de República’ (Comanegra), d’Aleix Sarri. Per la seva banda, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, aposta per ‘Antoni Gaudí, vida i obra’ (Pòrtic), d’Armand Puig; la consellera d’Igualtat i Feminismes, Eva Menor, recomana ‘Les nostres mares’ (Proa), de Gemma Ruiz; la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ‘Las gratitudes’ (Anagrama), de Delphine de Vigan; la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ‘Caledonian Road’ (Més Llibres), d’Andrew O’Hagan; el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ‘Canta-me'n una! Canta-me'n dues’ (Babulinka Books), de Miqui Giménez i Vanesa Amat; la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, ‘Comerás flores’ (Libros del Asteroide), de Lucía Solla Sobral; el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ‘Mil sols esplèndids’ (Labutxaca), de Khaled Hosseini; la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ‘Why immigration policy is hard’ (Polity Press), d’Alan Manning; la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ‘El infinito en un junco’ (Siruela), d’Irene Vallejo; el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ‘La cuina catalana de fa 700 anys’ (Viena Editorial), de Josep Lladonosa i Giró; la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ‘Jo era en el cant’ (Edicions 62), de Clementina Arderiu; la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ‘Girona: en pedra viva’ (Triangle Postals), d’Eva Vázquez; el conseller d’UE i Acció Exterior, Jaume Duch, ‘Riccardino’ (Edicions 62), d’Andrea Camilleri; la consellera de Salut, Olga Pané, ‘Observar el arroz crecer’ (Ariel), de Julio Ceballos; i el conseller d’Esports, Berni Álvarez, ‘Mentalidad, propósito, pasión’ (Espasa), d’Andrea Fuentes.
Entre els representants de l'executiu espanyol, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, recomana 'El cor no en té mai prou' (Ultramarinos), de Blanca Llum Vidal; el ministre d’Indústria, Jordi Hereu, opta per ‘Viaje a un nuevo mundo’ (Arpa), d’Enric Juliana i Esteban Hernández; la ministra d’Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, repeteix ‘Comerás flores’ (Libros del Asteroide), de Lucía Solla Sobral, i el ministre d’Hisenda, Arcadi España, referencia ‘El idealista pragmático’ (Ediciones Uniandes), de Jeremy Adelman.
A escala europea, la presidenta del Parlament, Roberta Metsola, proposa ‘Breakneck: China's quest to engineer the future’, de Dan Wang; i el president del Consell Europeu, António Costa, ‘Indignidad. Una vida recreada’, de Lea Ypi.
En l'àmbit dels partits, Jordi Turull, secretari general de Junts, apunta al ‘Manual de defensa del català’ (Univers), d’Òscar Andreu; el president d’ERC, Oriol Junqueras, ‘Univers rebel. Un viatge per la història de la quàntica’ (Cossetània), de Dani Jiménez Albiac. ‘Morrissey. Autobiografía’ (Penguin), d’Steven Patrick Morrissey, és l'aposta d'Alejandro Fernández, president del PPC; mentre que Ignacio Garriga, secretari general de Vox, escull ‘Anatomia de l’esperança’ (Destino) de Francesc Torralba; i Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels Comuns ‘Els nens són reis’, de Delphine de Vigan. ‘Només Pluja, només terra, només fang’ (Periscopi), de Montse Albets, és la tria de Non Casadevall, secretari general de la CUP.
Els referents literaris en la música
En música, ‘Solitud’ (Edicions 62), de Víctor Català, és la tria del cantant i compositor Arnau Tordera; mentre Alfred Garcia aposta aquest Sant Jordi per ‘Poemes escollits’ (Edicions de 1984), de Joseph Brodsky. Joan Dausà escull ‘Haru’ (Navona), de Flavia Company; i Manu Guix el llibre ‘Brooklyn Follies’ (Anagrama), de Paul Auster; ‘Ofertas de $100M’, d’Alex Hormozi, és el títol del raper Lildami, i el músic Xarim Aresté, tria ‘Gent de la Ribera d’Ebre’ (Pòrtic), d’Artur Bladé i Desumvila.
La cantant Ven’nus aposta per ‘Relíquia’ (Anagrama), de Pol Guasch; i Maria Jaume recomana ‘Fut: entrevista a Jim Dodge’ (Edicions de 1984), de Kiko Amat; la compositora Raquel García-Tomás, ‘Todo sobre el amor’ (Paidós), de Bell Hooks; i el cantaor Miguel Poveda, ‘No te olvides de escribir’ (Akal), de Víctor Fernández. El cantant d’Els Catarres Èric Vergés, aposta per ‘Els desposseïts’ (Raig Verd), d’Ursula K. Le Guin; mentre que la membre del mateix grup Roser Cruells tria ‘La intrusa. Retrat íntim de Gala Dalí’ (Galaxia Gutenberg), de Monika Zgustová.
El director de L’Auditori, Víctor Medem, es decanta per ‘Aquest serà el principi’ (Lleonard Muntaner), d’Anna Murià; i el director general del Palau de la Música Catalana, Joan Oller, ‘Entre l’infern i la glòria’ (Edicions de 1984), d’Àlvar Valls.
El món cinematogràfic
En cinema, el director Oliver Laxe recomana ‘¡Mártir!’ (Blackie Books), de Kaveh Akbar; la tècnica de so nominada a l’Oscar Laia Casanovas, ‘Gent normal’ (Periscopi), de Sally Rooney; mentre que l’actor protagonista del film, Sergi López, aposta per ‘I aleshores no en quedà cap’ (Columna), d’Agatha Christie. El director i guionista Cesc Gay, ‘El meu any de repòs i relaxació’ (Angle Editorial), d’Ottessa Moshfegh; l’actor Carlos Cuevas, ‘Relíquia’ (Anagrama), de Pol Guasch; la directora del BCN Film Fest, Conxita Casanovas, ‘Mi refugio y mi tormenta’ (Alfaguara), d’Arundhati Roy; el director David Victori, ‘Céntrate (Deep Work)’ (Península), de Cal Newport; i el president de l’Acadèmia de Cinema Fernando Méndez-Leite, ‘Galíndez’ (Anagrama), de Manuel Vázquez Montalbán.
‘Flors per a l’Algernon’ (Les altres herbes), de Daniel Keyes, és el títol de l’actor Octavi Pujades per aquest Sant Jordi; mentre que l’actor Lluís Marquès tria ‘Els grans optimistes’ (Periscopi), de Rebecca Makkai i Quim Ávila ‘El arte de dar y recibir’ (Koan), de Sèneca. La còmica Judit Martín recomana ‘L’última vegada que et dic adéu’ (Angle Editorial), de Natza Farré; i el còmic Berto Romero ‘No la dejes sola’ (Blackie Books), de Desirée de Fez.
L’actriu Bruna Cusí indica el títol ‘Las malas’ (Tusquets), de Camila Sosa Villada com la seva aposta per la diada; mentre que la seva companya de professió Iria del Río escull ‘Es mengen els gats’ (Ara Llibres), de Míriam Cano. La directora Bàrbara Farré aposta per ‘Biografia del silenci’ (Galaxia Gutenberg), de Pablo d’Ors; i l’actriu Ángela Cervantes, ‘L’estiu que la mare va tenir els ulls verds’ (Amsterdam), de Tatiana Țîbuleac. ‘La carne es triste’ (Alta Marea), d’Ovidie, és la recomanació de l’actriu i directora Bàrbara Mestanza. Àlex Brendemühl apunta al llibre ‘Mutti’ (Consonni), de Félix Fernández de Castro; i la directora Laura García Alonso ‘Nueve nombres’ (Txalaparta), de María Huertas Zarco. Finalment, Marcel Borràs indica el volum ‘A Mother’s Reckoning’, de Sue Klebold; el director de la Filmoteca de Catalunya Pablo La Parra ‘Lírica de consum’ (LaBreu), d’Eduard Escoffet; i el director del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló Joan Salarich, ‘Balaig’ (Verdaguer Edicions), de Bernat Gasull.
Els escriptors recomanen
En l’apartat d’escriptors, Albert Sánchez Piñol recomana ‘Moby Dick’ (La Magrana), de Herman Melville, una obra que ell mateix s'ha ocupat de continuar en el seu nou llibre per Sant Jordi; mentre que Eva Baltasar tria ‘La gran família’ (Club Editor), d’Antònia Carré-Pons. Sílvia Soler llegirà ‘L’última vegada que et dic adeu’ (Angle Editorial), de Natza Farré; i Elisenda Carod ‘Les calces al sol’ (La Campana), de Regina Rodríguez Sirvent. ‘La sega’ (Proa), de Martí Domínguez, és l'aposta d'Emma Zafón, mentre que Regina Rodríguez Sirvent aposta per la companya Irene Pujadas i la seva novel·la ‘La intrusa’ (L’Altra Editorial). El Premi Sant Jordi d'aquest any, Carles Rebassa, aposta per ‘Míster Evasió’ (Club Editor), de Blai Bonet; mentre que la premiada amb el Ramon Llull, Agnès Marquès, recomana ‘Pura passió’ (Angle Editorial), d’Annie Ernaux.
Per la seva banda, Empar Moliner, fa una aposta gastronòmica amb ‘Cuinem!’ (Rosa dels Vents), de Pep Salsetes; Carlos Zanón ‘El amor después del amor’ (Alfaguara), de Laura Ferrero; i Ascen Capel ‘La mort i la primavera’ (Club Editor), de Mercè Rodoreda. Eudald Espluga ‘La intrusa’ (L’Altra Editorial), d’Irene Pujadas. Precisament aquesta escriptora aposta per ‘Desaparèixer’ (Angle Editorial), de Maria Stepànova.
Eduard Escoffet, director de la Institució de les Lletres Catalanes, escull ‘Jo era en el cant’ (Edicions 62), de Clementina Arderiu; Manuel Forcano ‘Sala Augusta’ (Proa), de Sebastià Alzamora; i Toni Sala ‘Tango satànic’ (Edicions del Cràter), de László Krasznahorkai. L'editora Montse Ayats es decanta per ‘Els Erms’ (Anagrama), de Carlota Gurt; i Alícia Kopf per ‘Diàris alfabètics’ (Angle Editorial), de Sheila Heti. Una de les més recomanades, Natza Farré, aposta per ‘Tres llums’ (Minúscula), de Claire Keegan; i Carlota Gurt ‘Prometeu de mil maneres’ (Univers), de Carles Rebassa. Dos dels també fenòmens d'aquesta diada, Pol Guasch, tria ‘Tot era el mateix forat’ (Periscopi), d’Eider Rodríguez; mentre que Òscar Andreu proposa ‘Prosa de combat’ (Comanegra), de Manuel de Pedrolo. ‘Un Aladí i dues llànties’ (Periscopi), de Jeanette Winterson, és l'opció d'Alejandro Palomas, mentre que Berta Cusó apunta a ‘El cuerpo de Cristo’ (Astiberri), de Bea Lema, i Maria Climent ‘La mare’ (Empúries), d’Emma Zafón.
Entre els directors i conductors de programes radiofònics matinals a Catalunya destaquen les apostes de Ricard Ustrell, que recomana ‘Relíquia’ (Anagrama), de Pol Guasch; al costat de Jordi Basté, que es decanta per ‘Podries ser tu’ (Ara Llibres), de Sergi Ambudio Forés, i 'Mil coses’ (Anagrama), de Juan Tallón, que és la proposta de Marina Fernàndez. Gemma Nierga tria ‘El joc del silenci’ (La Campana), de Gil Pratsobrerroca, el mateix volum que escull la periodista Ariadna Oltra. Per la seva banda, el periodista Jordi Évole tria ‘Objetos perdidos’ (Salamandra), de Carlos Zanón.
El sector artístic
En l’àmbit de les arts, Pepe Serra, director del MNAC, recomana ‘Prince. El alquimista púrpura’ (Silex), de Montse Frisach; Marko Daniel, director de la Fundació Joan Miró, ‘Lliçons de coses’ (Arcàdia), de Joan Fontcuberta; Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, ‘Els alats’ (Males Herbes), d’Elisabet Riera; Maria Canelles, directora del Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, ‘Donar a veure’ (Angle Editorial), de Paul Éluard; Valentín Roma, director de La Virreina, ‘Elegía Joseph Cornell’ (Acantilado), de María Negroni; David Armengol, director de La Capella, ‘Edèn’ (Club Editor), d’Auður Ava Ólafsdóttir; Judit Carrera, directora del CCCB, ‘Desaparèixer’ (Angle Editorial), de Maria Stepànova; Imma Prieto, directora del Museu Tàpies, ‘Tàpies i jo’ (Museu Tàpies), de Rita Segato; Isabel Salgado, CaixaForum+, ‘Nela 1979’ (Tusquets), de Juan Trejo; i Emmanuel Guigon, director del Museu Picasso, aposta per un volum que signa ell mateix, ‘Ubú pintor’ (Museu Picasso).
En teatre, Víctor García de Gomar, director del Liceu, recomana ‘Relíquia’ (Anagrama), de Pol Guasch; María José Cifuentes, directora del Mercat de les Flors, ‘Canto jo i la muntanya balla’ (Anagrama), d’Irene Solà; Jordi González, del Grup Focus, ‘Passeig de Gràcia’ (Comanegra), de Roger Bastida; Tania Brenlle, responsable artística de La Villarroel, ‘Martyr!’ (Blackie Books), de Kaveh Akbar; mentre que Josep Maria Pou, director del Teatre Romea, aposta per ‘Raimon, aquest jo que jo soc’ (Ara Llibres), de Miquel Alberola.
Daniel Anglès, que capitaneja el Teatre Condal, tria ‘Crispetes de matinada’ (La Campana), de Regina Rodríguez Sirvent; i Julio Manrique, director del Teatre Lliure, aposta per ‘Nuestra parte de noche’ (Anagrama), de Mariana Enríquez. El director del Temporada Alta, Narcís Puig, aposta per ‘Tothom vol ser fill de Joseph Conrad’ (La Magrana), de Francesc Cuéllar; i Carme Portaceli, responsable del TNC, tria ‘La soledad fue el precio’ (Tusquets), de Carmen Domingo. Des del Festival Grec arriba l'aposta de Leticia Martín, ‘L’hora violeta’ (Edicions 62), de Montserrat Roig, i la pallassa Pepa Plana tria ‘Casada i callada’ (Empúries), d’Emma Zafón.
Cares conegudes del món social trien llibre
L'advocat Benet Salellas recomana ‘Kolkhoz’ (Anagrama), d’Emmanuel Carrère; Joan Jubany, ‘Escafandre de vidre’ (Specula), de Pat Ubach; Mercè Caso, presidenta del TSJC, ‘La sociedad de la desconfianza’ (Arpa), de Victòria Camps.
El comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquius, escull un dels fenòmens de l'any, ‘Hamnet’ (L’Altra Editorial), de Maggie O’Farrell; mentre que Enric Aragonès, del Sindicat de Llogateres, es decanta per ‘Un metre quadrat’ (Anagrama), de Llucia Ramis. Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, tria ‘La fuerza del Evangelio’ (Romana), del papa Lleó XIV; mentre que el bisbe de Girona, Octavi Vilà, aposta per ‘Càntic del germà Sol’ (Fragmenta), de Sant Francesc d’Assís.
La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, llegirà aquest Sant Jordi ‘Estic fent història’ (Cossetània), d’Arturo Gaya; mentre que Xavier Lleonart, de Metges de Catalunya, tria ‘Després del naufragi’ (Univers), d’Albert Sánchez Piñol; i Cinta Galiana, de la plataforma Trens Dignes, ‘La vacuna contra la insensatez’ (Ariel), de José Antonio Marina.
El sector econòmic
Entre els bancs, les apostes són diverses. Josep Oliu, del Banc Sabadell, tria ‘Castellio contra Calvino. Conciencia contra violencia’ (El Acantilado), d’Stefan Zweig; Tomás Muniesa, de CaixaBank: ‘Belladona’ (AdN Novelas), de Michael Connelly; mentre que el director general de Caixa Enginyers, Juanjo Llopis, encimbella ‘El último encuentro’ (Salamandra), de Sandor Marai. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, recomana ‘El darrer secret’ (Grup62), de Dan Brown; el de Pimec, Antoni Cañete, ‘Model DO’ (Parcir), de Marc Bernardich.
Entre els sindicats, el secretari general de la UGT, Camil Ros, tria ‘Lisístrata’ (La Magrana), d’Aristòfanes; la de CCOO, Belén López, ‘Resistir a la culpabilització’ (Tigre de Paper), de Mona Chollet; i el de la Intersindical, Sergi Perelló, ‘La revolució pendent’ (Edicions del 1979), de Carles Benítez i Blanca Serra.
Per la seva banda, el president d'Aena, Maurici Lucena, aposta per ‘El buen mal’ (Seix Barral), de Samanta Schweblin; mentre el president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, llegirà ‘El nuevo (des)orden mundial’ (El Canal), de Jordi Torrent.
‘El poder de la destrucción creativa’ (Deusto), de Philippe Aghion, Céline Antonin i Simon Bunel és el títol de la presidenta del Cercle d’Economia, Teresa Garcia-Milà per Sant Jordi; mentre que el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, tria ‘El pasillo estrecho’ (Deusto), de Daron Acemoglu i James A. Robinson.
Llibres entre fogons
L'àmbit gastronòmic també té preferències per aquesta diada. Carme Ruscalleda recomana ‘Paisatge a la cassola’ (Cossetània), d’Enric Herce; Raül Balam, ‘Una òpera gastronòmica’ (Ara Llibres), de Marc Casanovas; i Ada Parellada, ‘Difamació’ (Club Editor), d’Eva Piquer. Els responsables del restaurant El Celler de Can Roca fan les seves apostes: Joan Roca es decanta per ‘Crispetes de matinada’ (La Campana), de Regina Rodríguez Sirvent; Josep Roca per ‘Tierra, alma, sociedad’ (Kairós), de Satish Kumar; i Jordi Roca ‘El valor de la atención’ (Península), de Johann Hari.
