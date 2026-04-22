FOTOGRAFIA
La igualadina Maria Gregori reflexiona sobre el món vegetal a l'exposició "Atrapades?"
L'artista inaugura avui dimecres una mostra a la seu de Manresa del Col·legi d'Arquitectes Tècnics que es podrà visitar fins al 28 de juliol
L'artista igualadina Maria Gregori Gubern (1952) protagonitza l'exposició "Atrapades?", que s'inaugura avui dimecres a les 19 h a la seu de la Delegació del Bages, Berguedà i Anoia del Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona. La mostra és una reflexió sobre el comportament que els humans tenim cap a les formes de vida del món vegetal.
Gregori, llicenciada en història de l'art i experta fotògrafa, parteix de la trobada atzarosa amb unes "plantes encastades al vidre" que van crear-li el sentiment d'un món oníric i van motivar-li una pregunta: "se sentiran atrapades en un hivernacle?". La proposta de l'anoienca, a més, s'esdevé en un moment en què la ciència parla obertament de la sensibilitat i la intel·ligència de les plantes. Una part de la naturalesa que no és només una matèria primera sinó "font de coneixement" molt interessant per a problemes que té plantejada l'espècie humana. I, al capdavall, batega un interrogant: tenen sentiments?
L'autora igualadina és mestra i logopeda, ha editat sis llibres i n'és la coautora de tres.
L'exposició es podrà visitar fins al 28 de juliol al local del número 6 de la Plana de l'Om de Manresa, amb entrada lliure. Els horaris són: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h; de dilluns a dijous, de 15 a 17 h.
