Mor el cineasta argentí Luis Puenzo, guanyador de l’Oscar per La història oficial
Va debutar com a director i guionista el 1973
El director, guionista i productor argentí Luis Puenzo, guanyador del primer Oscar en la història del cinema argentí per la pel·lícula La història oficial(1985), va morir aquest dimarts als 80 anys, segons va confirmar la Societat General d’Autors de l’Argentina (Argentores).
"Amb profund pesar acomiadem el destacat guionista, director, productor i soci de la nostra entitat Luis Puenzo, que ha mort avui a la ciutat de Buenos Aires, als 80 anys. Des d’Argentores enviem el nostre condol als seus familiars, amics i col·legues en aquest moment difícil", va assenyalar l’entitat en un comunicat.
Nascut a Buenos Aires el 19 de febrer de 1946, Puenzo va debutar com a director i guionista el 1973 amb Llums de les meves sabates, una pel·lícula infantil protagonitzada per Norman Briski.
El reconeixement internacional va arribar amb La història oficial, que va dirigir i va coescriure amb Aída Bortnik, i que tractava el robatori de nens i nenes durant l’última dictadura militar argentina. Estava protagonitzada per Norma Aleandro i Héctor Alterio.
El film va obtenir múltiples guardons i va guanyar l’Oscar a la millor pel·lícula estrangera el 1986, el primer en la història del cinema argentí.
Puenzo i Bortnik també van rebre la nominació a l’Oscar en la categoria de millor guió original, i la pel·lícula va ser premiada al Festival de Canes, va guanyar el Globus d’Or a la millor pel·lícula en llengua no anglesa i va obtenir el premi Còndor de Plata de l’Associació de Cronistes Cinematogràfics de l’Argentina.
Va continuar la seva carrera com a director i guionista amb títols com Gringo vell (1989), adaptació de la novel·la de l’escriptor Carlos Fuentes, una producció internacional amb les actuacions de Jane Fonda, Gregory Peck i Jimmy Smits, ambientada en els anys de la Revolució mexicana.
A més, va adaptar el guió i va dirigir La pesta (1992), basada en la novel·la homònima d’Albert Camus, protagonitzada per William Hurt, Robert Duvall i Raúl Juliá, i La puta i la balena (2004), llargmetratge rodat entre l’Argentina i Espanya protagonitzat per Leonardo Sbaraglia i Aitana Sánchez-Gijón.
Puenzo va ser molt actiu en la política audiovisual argentina. El 1994 va participar en la redacció de la Llei de Cinema, que va impulsar la producció de pel·lícules, i va ser membre fundador de l’Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques de l’Argentina, el 2004.
La Secretaria de Cultura de la Nació va expressar aquest dimarts el seu pesar per la mort de Puenzo: "Lamentem la mort de Luis Puenzo, director i guionista clau del cinema argentí, l’obra del qual va tenir un impacte en la projecció internacional de la nostra cinematografia".
Entre finals de 2019 i abril de 2022, durant el Govern de l’expresident Alberto Fernández (2019-2023), el cineasta va ser president de l’Institut Nacional de Cinema i Arts Audiovisuals (INCAA).
