Vols veure quines són les primeres fotografies panoràmiques de Manresa?
Un llibre, editat per Parcir Llibres i que signa Joan Vila-Masana, reuneix i data 47 imatges, algunes inèdites, que mostren l'evolució de la ciutat al segle XIX
Quaranta-set. Són les imatges que el col·leccionista i estudiós manresà Joan Vila-Masana Portabella (1953) ha aplegat per primer cop en el llibre Les primeres fotografies panoràmiques de Manresa. Segle XIX, un volum editat per Parcir que situa cronològicament des del 1858 (amb les tres primeres imatges que es coneixen de la ciutat, de Charles Clifford) fins al 1898, la gairebé cinquantena d’imatges que es coneixen de la ciutat i que, avisa Vila-Masana, «he pogut trobar, fins ara». Majoritàriament pertanyents al seu ingent arxiu, el llibre situa en el 1859 la primera fotografia feta per un manresà, Benet Cabanes i Prunés. Però no és la panoràmica presa des del balcó de Sant Pau amb la Seu presidint la imatge, com el mateix autor havia publicat en el seu anterior llibre, sinó la vista de l’antic Col·legi de Sant Ignasi, com es recull en aquest article.
«Les primeres fotografies panoràmiques de manresa»
Joan Vila-Masana i Portabella
Llibres Parcir
Fotografia històrica
25€ | 115 pàgines
El llibre tanca (si no apareixen més imatges) el debat i la datació de les primeres fotografies panoràmiques de Manresa. Les tres primeres són de Clifford, del 1858 i les dues següents, del manresà Cabanes, fetes el 1859 i 1860. Com explica l’autor, «després de la publicació el 2023 de La fotografia a Manresa. Dels inicis a l’any 1939, van aparèixer noves imatges i informacions i la meva idea era reunir aquestes primeres imatges i datar-les de nou, explicant el perquè i tot el que sabem fins ara». Un exercici de «transparència» que posa a l’abast del públic «l’evolució de la ciutat».
Una tria d'imatges
1858. «Manresa. San Ignacio de Loyola». És una de les tres imatges que el fotògraf Charles Clifford va fer el mes d’octubre de 1858. El dia 20, com explica Vila-Masana, Clifford s’atura a Cardona, on visita les mines de sal «i signa al llibre de visites. No sabem si a l’anar o bé al tornar de Cardona a Manresa fa les tres vistes de la ciutat», les més antigues que es coneixen de la capital del Bages.Aquesta en concret, «és d’una qualitat excel·lent».
1859. Imatge del pintor i decorador manresà Benet Cabanes i Prunés, del Col·legi de Sant Ignasi, ara Museu del Barroc. Després de les tres imatges del 1858 de Clifford, aquesta és la quarta més antiga que es conserva de la ciutat i la primera que signa un fotògraf manresà. La cinquena panoràmica més antiga de la ciutat també és de Benet Cabanes, una imatge presa des del balcó de Sant Pau que s’ha demostrat, com explica l’autor del llibre, del 1860.
1884. Fotografia inèdita de l’any 1884, durant la darrera fase de la construcció de l’edifici de l’estació dels Ferrocarrils Catalans de Manresa-Alta. Aleshores el tren arribava únicament fins a Santpedor. Com explica Vila-Masana, «si el setembre del 1883 es comença a construir l’estació, les obres devien durar ben bé un any, ja que en menys temps no era possible tenir la façana i la coberta acabades». No se’n coneix l’autor de la imatge, apunta Vila-Masana.
1889. El mas de les Marcetes, tal com era a començaments de l’any 1889, envoltat de camps de conreu. Ja s’havia fet la sega i hom estava a l’espera de plantar el cereal per a la següent collita. Actualment és un edifici protegit. De fet, com a apunta Vila-Masana, «entre el de la fotografia i l’actual no hi ha pràcticament gairebé cap diferència». D’autor desconegut, la imatge pertany al llibre editat a Barcelona el 1889 San Ignacio en Manresa. Álbum histórico.
1895. El fotògraf italià Higinio Bressanini capta el mes d’abril de 1895 aquesta vista de Manresa des del cim del turó de Santa Caterina. L’agafa des de la fàbrica tèxtil de Cal Cots fins a la fàbrica de tèxtil del Pont Vell. Al bell mig, la basílica de la Seu. Aquesta és la primera gran panoràmica de la ciutat muntada amb tres fotografies enganxades que, en total, amida 117,4 x 42,3 centímetres: «Una obra d’art».
1896. Panoràmica del cementiri del Congost presa el setembre de 1896 per Salvador Mimó des de la cruïlla de la carretera de Cardona amb el Pont Nou. Al fons, i a la dreta, com explica Vila-Masana, l’edifici de la capella circular del cementiri beneïda el 4 de novembre de 1856. I, a l’esquerra, l’edifici on hi havia el dipòsit de cadàvers, la sala d’autòpsies i l’habitació del capellà, construïda l’any 1870. A sobre de la porta d’entrada es pot distingir l’àngel, instal·lat el 1890.
1897. Una de les 12 panoràmiques de la ciutat realitzades també Salvador Mimó que, com apunta Vila-Masana, es van publicar un any després en un àlbum de fotografies sobre Manresa. A la imatge, la plaça Sant Domènec, actualment Fius i Palà; al fons la casa del metge Oleguer Borràs i Miró. Encara no s’havia començat a construir la Buresa. A la dreta, l’entrada de l’església de Sant Pere Màrtir, el Teatre Conservatori i, al davant, el quiosc de premsa.
Subscriu-te per seguir llegint
