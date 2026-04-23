La cerdana Regina Rodríguez confirma els pronòstics i lidera Sant Jordi
La novel·la «Crispetes de matinada» ha estat el títol més venut en una diada del llibre que corona la manresana Míriam Tirado com l’autora més sol·licitada en literatura infantil i juvenil
Tal com era d’esperar, la novel·lista ceretana Regina Rodríguez Sirvent (Alp, 1983) ha estat l’autora més venuda de Sant Jordi. L’èxit de "Crispetes de matinada" s'ha erigit en la crònica d’un fet anunciat perquè totes les previsions apuntaven al seu lideratge absolut. En la categoria de literatura infantil i juvenil, la manresana Míriam Tirado (1976) ha confirmat les previsions i ha liderat el rànquing amb "Em dic Goa 10 - Quin embolic, Goa!".
ELS MÉS VENUTS
Ficció en català
«Crispetes de matinada», de Regina Rodríguez Sirvent. La Campana.
«El joc del silenci», de Gil Pratsobrerroca. La Campana.
Ficció en castellà
«La intriga del funeral inconveniente», d’Eduardo Mendoza. Seix B.
No-ficció en català
«Manual de defensa del català», d’Òscar Andreu. Univers.
«Anatomia de l’esperança», de Francesc Torralba. Destino.
No-ficció en castellà
«Instrucción de novicias», d’Ana Garriga. Blackie Books.
Infantil i juvenil en català
«Em dic Goa 10-Quin embolic, Goa!», de Míriam Tirado. B de Blok.
«No m’ho esperava», va afirmar visiblement emocionada Rodríguez Sirvent un cop la Cambra del Llibre de Catalunya va publicar les llistes provisionals de les vendes d’una jornada que, segons els seus càlculs, s’aproparia als 27 milions d’euros, més que els 26,1 de l’any passat.
«És molt irònic i molt bonic», va afegir l’escriptora ceretana, ja que la seva carrera va començar un Sant Jordi en el qual «estava molt perduda». Rodríguez va afegir que «si m’haguessin dit que passaria això, no m’ho hauria imaginat ni en un milió d’anys».
A Manresa, llibreries generalistes com Abacus i Parcir també van apuntar la gran resposta del públic amb "Crispetes de matinada". Sant Jordi, no obstant això, és molt més que un rànquing: al llarg del dia s’arriben a vendre exemplars de més de setanta mil títols diferents. Una xifra que sembla inversemblant, però és ben real.
«Ha sortit molt bé l’edició integral d’"El nom de la rosa" i el "Proyecto Hail Mary", del qual n’han fet una pel·lícula amb Ryan Gosling», van explicar de la botiga de còmics, terror i fantasia 2 de Piques: «també s’han venut bé les novel·les del Brandon Sanderson i les sèries de One Piece i Bola de Drac». Sorprenentment, van afegir, «hem exhaurit els exemplars en català de "Cims borrascosos", d’Emily Brontë, i de castellà n’han quedat pocs».
A la parada de la llibreria Murmuri encara hi havia força moviment a l’entrada del vespre: «s’ha venut força la narrativa en català, com sempre», apuntaven, citant autors com Pol Guasch i Eva Baltasar. «Ens ha sorprès que s’han venut uns quants exemplars de "La Caixa, una història mai no explicada", que presentarem el 30 d’abril, és un llibre gruixut i car», van indicar, apuntant també altres èxits de la jornada com "Punt d’aranya", "Comerás flores" i "La jugada", a més de l’"Indignitat" de la Lea Ypi. En el terreny de la literatura infantil i juvenil, "La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap", "Abraçadanimal" i les guies de natura "Fixa-t’hi".
"El capital sexual", de Na Pai, autor del supervendes "En defensa d’Afrodita", era juntament amb "La revolta de les mares" la novetat més sol·licitada a la parada de l’editorial de pensament crític Tigre de paper. I en el camp de la ficció del segell L’Agulla Daurada, van destacar un títol d’inicis de temporada -"El nostre infiltrat a la CIA"- i un altre que va camí de ser un longseller: "Jo, tituba, la bruixa de Salem".
«La fórmula està consolidada i ja agrada a tothom», ha reflexionat Antoni Daura, president de la Unió de Botiguers i Comerciants, de la separació de les parades professionals en un espai central. «És el que fan a tot arreu, és la teoria dels clústers, la proximitat de la competència retroalimenta», ha conclòs.
