La cerdana Regina Rodríguez Sirvent, l'autora més venuda per Sant Jordi: "No m'ho hauria imaginat ni en un milió d'anys"

L'autora d'Alp encapçala la llista provisional de les obres més demandades en català amb Gil Pratsobrerroca, Òscar Andreu i Francesc Torralba

L'escriptora Regina Rodríguez signant llibres per Sant Jordi a Barcelona / ACN

El rànquing provisional de llibres més venuts del Gremi de Llibreters de Catalunya ha fet bons els pronòstics i ha coronat la cerdana Regina Rodríguez Sirvent, Gil Pratsobrerroca, Òscar Andreu i Francesc Torralba en català i Eduardo Mendoza, Fernando Aramburu, Ana Garriga i Paz Padilla, en castellà, segons les estimacions de les llibreries agremiades, que tenen en compte les vendes fins a les 6 de la tarda d'aquest dijous i incorporen, també, les dels dies previs a la diada. Atenent les dades provisionals, les vendes fixen un nou sostre i s’acosten als 27 milions d'euros, per sobre dels 26,1 milions que es va tancar la jornada l'any passat.

Rodríguez no ha pogut contenir l'emoció en saber que ha estat l'autora més venuda amb la novel·la 'Crispetes de matinada (La Campana). Ha assegurat que no s'ho esperava i ho ha considerat "molt irònic i molt bonic" perquè la seva trajectòria com a escriptora va començar també un Sant Jordi que estava "molt perduda" i en el qual no trobava la seva veu. "Si m'haguessin dit que passaria això -ha dit amb la veu a punt de trencar-se- no m'hi hauria imaginat ni en un milió d'anys". "És com bastant 'heavy' a escala personal", ha afegit. També ha destacat el fet de trobar-se amb els lectors, en un acte en què "en 20 segons" es concentra "tota l'emoció, la seva i la meva".

"Hem plorat amb molta gent, ens hem abraçat, hi ha moments fascinants d'haver pogut ajudar gent a tirar endavant, això és el tot", ha subratllat.

I ja ha advertit que 'Crispetes de matinada' no serà l'última incursió de Regina Rodríguez Sirvent al món de les lletres. "Ara em posaré a escriure. Enyoro escriure i enyoro els personatges de totes dues novel·les", ha indicat tot recordant la seva òpera prima, 'Les calces al sol', que també ha estat un èxit de públic. "Per sort els puc trucar i anar a fer unes birres ara amb ells", ha reblat.

