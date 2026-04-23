La cerdana Regina Rodríguez Sirvent, l'autora més venuda per Sant Jordi: "No m'ho hauria imaginat ni en un milió d'anys"
L'autora d'Alp encapçala la llista provisional de les obres més demandades en català amb Gil Pratsobrerroca, Òscar Andreu i Francesc Torralba
ACN
El rànquing provisional de llibres més venuts del Gremi de Llibreters de Catalunya ha fet bons els pronòstics i ha coronat la cerdana Regina Rodríguez Sirvent, Gil Pratsobrerroca, Òscar Andreu i Francesc Torralba en català i Eduardo Mendoza, Fernando Aramburu, Ana Garriga i Paz Padilla, en castellà, segons les estimacions de les llibreries agremiades, que tenen en compte les vendes fins a les 6 de la tarda d'aquest dijous i incorporen, també, les dels dies previs a la diada. Atenent les dades provisionals, les vendes fixen un nou sostre i s’acosten als 27 milions d'euros, per sobre dels 26,1 milions que es va tancar la jornada l'any passat.
Rodríguez no ha pogut contenir l'emoció en saber que ha estat l'autora més venuda amb la novel·la 'Crispetes de matinada (La Campana). Ha assegurat que no s'ho esperava i ho ha considerat "molt irònic i molt bonic" perquè la seva trajectòria com a escriptora va començar també un Sant Jordi que estava "molt perduda" i en el qual no trobava la seva veu. "Si m'haguessin dit que passaria això -ha dit amb la veu a punt de trencar-se- no m'hi hauria imaginat ni en un milió d'anys". "És com bastant 'heavy' a escala personal", ha afegit. També ha destacat el fet de trobar-se amb els lectors, en un acte en què "en 20 segons" es concentra "tota l'emoció, la seva i la meva".
"Hem plorat amb molta gent, ens hem abraçat, hi ha moments fascinants d'haver pogut ajudar gent a tirar endavant, això és el tot", ha subratllat.
I ja ha advertit que 'Crispetes de matinada' no serà l'última incursió de Regina Rodríguez Sirvent al món de les lletres. "Ara em posaré a escriure. Enyoro escriure i enyoro els personatges de totes dues novel·les", ha indicat tot recordant la seva òpera prima, 'Les calces al sol', que també ha estat un èxit de públic. "Per sort els puc trucar i anar a fer unes birres ara amb ells", ha reblat.
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
- El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió