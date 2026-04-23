Un colofó de quatre barres per al primer Vespreig de Sant Jordi a Manresa

La plaça Valldaura aplaudeix l'espectacle sorpresa organitzat per la sala El Sielu amb música i veu en directe per tancar la diada

Abans i després, la DJ manresana Diana Becco ha punxat per al públic que arribava a la plaça | L'"experiment" podria tenir continuïtat

La senyera gegant desplegada al final de l'espectacle / Jordi Biel

Susana Paz

Manresa

L’experiment ha funcionat. El primer Vespreig de Sant Jordi organitzat pel Sielu ha sorprès el públic que aquest dijous s'ha congregat a la plaça Valldaura de Manresa quan la jornada arribava a la recta final. Encara de dia, la DJ manresana Diana Becco ha punxat de Shakira a Bee Gees, de Txarango a Figa Flawas fins que a l’escenari de la plaça, Paula Jiménez ha començar a interpretar, a piano, les notes de Don’t Stop Me Now, de Queen. S’hi han afegit a la bateria Ernest Larroya, a la guitarra Jordi Martínez i al baix Alexis Cabrillana. A les veus, des de dos balcons de la plaça, Glòria Tapia i Xènia Martínez. I davant de l’escenari un cos de ball i animació format per alumnes de l’EAEManresa i el Lluís de Perguera que han fet les delícies d'un públic concentrat a moure malucs i gravar amb el mòbil la inesperada festa.

La Dj manresana Diana Becco, punxant a Valldaura

La Dj manresana Diana Becco, punxant a Valldaura / Jordi Biel

Músics i Tirallongues a Valldaura

Músics i Tirallongues a Valldaura / Jordi Biel

Després de Queen, Katy Perry amb Hot N Cold i el moment àlgid: ha sonat l'emocional Viva la vida de Coldplay mentre la colla castellera Tirallongues ha fet un pilar -el segon del dia- i l’anxaneta desplegava una senyera gegant que ha rebut els aplaudiments entusiastes del públic. Un colofó de quatre barres per al Vespreig de Sant Jordi que podria tenir continuïtat.

