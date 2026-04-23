Vídeo | Emocionant abraçada de Rosalía amb Loli Bahia en el seu concert d’Amsterdam
El fenomen Rosalía continua impactant amb la seva gira Lux Tour, que aquesta setmana l’ha portat a Amsterdam (Països Baixos), on els seus fans han gaudit d’un repertori que transita amb una naturalitat sorprenent entre el so de disseny experimental i el sentiment més profund.
La capital neerlandesa va ser testimoni d’una posada en escena brillant en què es subratlla la maduresa d’una artista que no necessita artificis per sostenir el pes de tot un pavelló sobre les seves espatlles.
I un dels moments més celebrats de la nit, que ja inunda les xarxes socials, va ser un gest de l’artista catalana amb Loli Bahia. Rosalía va anar a buscar Bahia als voltants de l’escenari i es va fondre en una abraçada amb ella en un gest genuí de complicitat que va semblar aturar el pols del concert.
Una trobada carregada de magnetisme i afecte real, que simbolitzava la unió de dos mons, el de la música i el de l’alta costura, mentre el públic ovacionava el gest.
