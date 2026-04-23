«Fa vídeos amb humor sobre temes de salut mental i de relació, de forma sana i educativa»
La influencer Xènia València va exhibir popularitat en una jornada en què els autors locals van signar els seus exemplars
L’endemà de donar tres punts al Barça i de lesionar-se pel que resta de lliga, Lamine Yamal ha estat el protagonista a la parada d’Abacus per la presència del jove periodista manresà Albert Blaya, autor d’un llibre que compendia l’univers humà que envolta el futbolista. Com ell, molts altres autors de la ciutat i la Catalunya Central han dedicat una part de la jornada a atendre els lectors que han volgut tenir una firma, una foto o una dedicatòria al seu exemplar.
«Promou la salut mental i l’autoestima i fa vídeos d’humor amb la seva parella on també parla de la relació i la manera d’afrontar els conflictes, tot de manera molt sana i educativa», explicaven la Nerea i l’Adriana després de fer-se una fotografia amb la Xènia València, una manresana amb gairebé vuit-cents mil seguidors a TikTok i 193 mil a Instagram. En una punta de la parada d’Abacus, la influencer i estudiant del màster de psicologia general sanitària afrontava amb simpatia la cua de joves que esperaven per aconseguir el paquet complet: una dedicatòria al llibre "Para i repara" (Ed. Martínez Roca) i una fotografia. «A vegades sí que hi ha noies que m’expliquen el seu problema, però més que donar un consell, el que faig és escoltar», va apuntar.
Pau Brunet, cap de l’edició digital de Regió7, ha viscut el seu segon Sant Jordi signant exemplars del thriller "Manrússia". Abans d’asseure’s ja n’estava dedicant un i al final de la jornada, tal com van confirmar des d’Abacus, ha exhaurit pràcticament tots els que hi havia a la venda a la parada.
L’historiador i col·laborador del diari Francesc Comas s'ha assegut a la parada de Zenobita per signar el segon volum de "Manresa Espais Perduts", però també tenia altres títols de la seva producció disponibles. Tant al matí com a la tarda, ha departit amb l’enginy que el caracteritza amb els lectors que s’hi han acostat.
Des de primera hora i fins ben entrada la tarda, divulgadors, novel·listes, poetes i autors diversos han contribuit poderosament a l’èxit de la diada de Sant Jordi.
